Princesa Beatrice está grávida do segundo filho. Bebé nasce no início da Primavera

Será o segundo filho da princesa com o marido, Edoardo Mapelli Mozzi, com quem se casou em 2020.

A princesa Beatrice e o marido, Edoardo Mapelli Mozzi, estão à espera do segundo filho. A gravidez da sobrinha de Carlos III foi anunciada pelo Palácio de Buckingham nesta terça-feira através das redes sociais. “A princesa Beatrice e Edoardo Mapelli Mozzi têm o prazer de anunciar que estão à espera do seu segundo filho no início da Primavera; um irmão para Wolfie, de 8 anos, e Sienna, de 3”, avança em comunicado.

Mais: os reis já terão sido informados da boa nova e “estão muito contentes” com o crescimento da família. Nas redes sociais, a família real publicou uma fotografia de Beatrice e Edoardo abraçados, bem como uma imagem do conde de Mozzi com os dois filhos pela mão no que parece ser um passeio pela floresta.

A filha mais velha do príncipe André e de Sarah Ferguson já é mãe de Sienna Elizabeth, que nasceu em Setembro de 2021. Já Edoardo Mapelli Mozzi tem um filho de um relacionamento anterior, Christopher Woolf, carinhosamente chamado de Wolfie, com 8 anos.

Beatrice e Edoardo casaram-se a 17 de Julho de 2020, na capela do Royal Lodge, em Windsor, perante a família mais próxima, onde se incluía a rainha Isabel II e o príncipe Filipe. A noiva usou um vestido assinado por Norman Hartnell, emprestado pela avó, um original de 1962.

O novo bebé — que ainda não se sabe se é menino ou menina — ocupará a 11.ª posição na linha de sucessão ao trono britânico. Quando nascer, tornar-se-á o 14.º bisneto de Isabel II, ainda que não vá receber qualquer título real. A regra sobre quem recebe o título de príncipe ou princesa vem mudando ao longo da história britânica. Actualmente, apenas os netos dos monarcas são considerados príncipes.

A notícia da gravidez de Beatrice chega num ano particularmente agitado para a família real britânica, depois de o rei Carlos III e de a princesa de Gales, Kate, terem sido diagnosticados com cancro. E, apesar de não ser um membro sénior da família real — ou seja, aqueles que trabalham para a monarquia — Beatrice tem assumido alguns compromissos oficiais ao longo deste ano.

Também Sarah Ferguson foi tratada a um cancro de pele em Janeiro, com a filha Beatrice a confirmar a cura em Maio. No ano passado, a duquesa de York já tinha sido diagnosticada com cancro da mama. A instabilidade na família terá também motivado a decisão de a irmã, a princesa Eugenie, regressar a Londres depois de dois anos a viver em Portugal.

É conhecida a proximidade entre Beatrice e Eugenie com os seus pais que, apesar de divorciados desde 1996, continuam a viver juntos em Windsor. Numa entrevista ao PÚBLICO em 2022, a duquesa de York confessava que o maior orgulho é ver as filhas serem mães. “Quando as pessoas me perguntam como é ser avó, digo que estou especialmente fascinada com as minhas filhas. São tão boas mães”, declarava.