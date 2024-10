Jovem brasileira morre após complicações de seis cirurgias plásticas simultâneas

Uma jovem de 24 anos morreu depois de realizar seis cirurgias plásticas simultaneamente, no Hospital do Coração de Sobral, no interior do Ceará, Brasil, noticia o Diário do Nordeste.

A empresária Viviane Lira Monte, de 24 anos, foi submetida a uma mamoplastia, lipoaspiração do abdómen, braços, costas e queixo, além de uma lipoenxertia nos glúteos, a 31 de Agosto, tendo recebido alta menos de 24 horas depois.

A 2 de Setembro, com a empresária a queixar-se de muitas dores, a família decidiu levá-la a uma unidade de pronto atendimento. Foi aí que a encaminharam imediatamente para o Hospital Regional Norte (HRN), também em Sobral; um dia depois foi admitida nos cuidados intensivos, onde permaneceu durante 22 dias, período ao longo do qual sofreu uma embolia pulmonar e diversas infecções. Nas vésperas da morte, a 25 de Setembro, Viviane teve uma paragem cardiorrespiratória.

Segundo o marido de Viviane Lira Monte, a jovem foi, primeiro, enganada, ao ser induzida a realizar várias cirurgias em simultâneo, e depois vítima de negligência médica. Ao Diário do Nordeste, o empresário Renan Santiago contou que a mulher procurava especialistas que realizassem, na mesma intervenção, uma mamoplastia e uma lipoaspiração à barriga. Um médico consultado recusou-se a fazê-lo, apontando os riscos. No entanto, o cirurgião do Hospital do Coração de Sobral não só manifestou à-vontade para avançar, como a terá convencido a juntar mais quatro intervenções, propondo descontos e criando facilidades no pagamento.

Os familiares da empresária apresentaram queixa de negligência contra o médico e o Hospital do Coração de Sobral. A Polícia Civil do Estado do Ceará informou que está a apurar as circunstâncias para apurar se se trata de uma "ocorrência de morte suspeita".