Goldie Hawn e Kurt Russell estão juntos há 40 anos. O segredo? “É preciso ter bom sexo”

Goldie Hawn e Kurt Russsell estão juntos há 40 anos e só têm um segredo para uma relação tão duradoura: uma boa intimidade. “É preciso ter bom sexo”, declara a actriz, numa entrevista ao canal E!, a propósito da Love-in Gala, que celebrava os 20 anos da The Goldie Hawn Foundation. “Porque o sexo é algo que nos liga e cria pertença. Os casais que têm relações sexuais saudáveis normalmente duram muito mais tempo”, reforça a actriz.

Contudo, Goldie Hawn não se refere a sexo banal, mas a uma ligação mais profunda. “Não é só por causa do acto, é por causa do calor e da intimidade que ele cria”, detalha. É claro que a convivência fora da cama também é fundamental, ressalva. “Temos de ser simpáticos um com o outro, de vez em quando.”

A protagonista de O Clube das Divorciadas sabe quem nem sempre é fácil, até porque os casais por vezes têm visões opostas sobre variadíssimos temas. “Muitas vezes, não pensamos da mesma forma. E temos de aceitar isso, mas temos de avaliar se estamos a divertir-nos ou se isto é algo que queremos fazer? Rimo-nos juntos? Partilhamos certas coisas? Não é preciso partilhar tudo.”

As experiências em comum são o que aproxima um casal, além de que o amor é “muito importante”, diz Hawn. O companheiro concorda: “E isso é que, depois de tantos anos juntos, já terão vivido quase tudo o que há para viver juntos e compreenderão todos os altos e baixos e o que isso significa.”

Goldie Hawn e Kurt Russsell não são casados, mas estão juntos desde 1983 e têm um filho em comum, Wyatt Russell, com 28 anos. O actor também tem um filho mais velho, com a ex-mulher, Season Hubley, com quem foi casado entre 1979 e 1983, enquanto Hawn tem dois filhos — Oliver e a actriz Kate Hudson, com o ex-marido, Bill Hudson, com quem esteve casada entre 1976 e 1982.

Foto Kurt Russell e Goldie Hawn com a filha Kate Hudson REUTERS/Mario Anzuoni

O casal tinha-se conhecido inicialmente quando ela tinha 21 e ele 16, mas só mais tarde de voltaram a encontrar. “E anos mais tarde voltámos a encontrar-nos e lembrei-me que tinha gostado muito dele quando o conheci. Mas ambos tínhamos dito que nunca sairíamos com outro actor, o que mostra que nunca se sabe”, insiste a actriz.

Como o primeiro encontro foi no Playboy Club, em Manhattan, e foi nesse primeiro dia que começaram a construir a intimidade. “Acabámos por subir as escadas, olhando em volta para a mobília imaginária e estávamos no quarto imaginário, agora, e estávamos a fazer sexo de forma realista, quando a polícia entrou porque tivemos de arrombar a casa para entrar”, contou Russsell. E confessa: “Nem acredito que já foi há tanto tempo.”

E 40 anos depois, ainda não há planos para o casamento. “As relações são difíceis. Nem sempre são fáceis. Há todo o tipo de obstáculos por que passamos. Em última análise, é importante mantermo-nos independentes, com pensamento independente, para nos podermos agarrar a nós próprios e ter esse sentimento”, justificou Goldie Hawn numa entrevista à CNN no ano passado. Ficar juntos, terminou, é uma decisão de todos os dias.