Guimarães: cervejas com sabor a laranja, cânhamo, castanha, chocolate e sangria

O Festival Guimarães Beer Fest volta cidade minhota, de 4 a 6 de Outubro, com uma selecção de mais de 50 cervejas. A 4ª edição do evento acontece na Plataforma das Artes e da Criatividade, onde haverá espaço para foodtrucks, espectáculos de comédia, música e workshops relacionados com o universo da cerveja.

De entrada gratuita, o Guimarães Beer Fest Oktober Edition contará com 23 marcas de cerveja portuguesas e estrangeiras. Entre elas, algumas "criações inovadoras e arrojadas", como a Weiss com laranja, a Cannabis Punch, uma cerveja de castanha; a imperial stout com chocolate, coco e baunilha, uma sangria de cerveja, entre outras.

No dia 5, pelas 17h, decorre o workshop O passado e o futuro da cerveja, com Evgeny Shevchenko, ex CEO da Carlsberg; no dia 6 às 17h, a palestra Descobre o teu tipo de cerveja, e no dia 5 pelas 15h, acontece a demonstração Como fazer pairings de cerveja.

A festa de cerveja artesanal (o copo custa quatro euros) conta ainda com os espectáculos de comédia de Luís Cruz e João Bote Moreira, espectáculos musicais de canto ao desafio, bandas e djs, e "convidados surpresa".