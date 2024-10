CTT lançam colecção de selos sobre o arroz português

O Arroz de Cabrito nas planícies alagadas do rio Sorraia, o Arroz de Grelos nos arrozais do rio Sado, o Arroz de Bacalhau nas lezírias do Tejo e o Arroz de Lampreia nos campos alagados do Baixo Mondego. Quatro receitas de arroz para quatro locais de plantio em três selos e um bloco que mostram a utilização do arroz na gastronomia tradicional portuguesa.

Os CTT – Correios de Portugal lançam hoje, dia 1 de Outubro, uma emissão exclusiva de selos intitulada Arroz Português, que querem "despertar a nossa curiosidade para ir mais longe à descoberta do mundo do arroz lusitano, actualmente em franca evolução", lê-se em comunicado.

A colecção é composta por três selos com valores faciais de 0,65€, 0,90€ e 1,20€, com uma tiragem de 70 mil exemplares cada, e ainda por um bloco filatélico com um selo de 3€ e tiragem de 23 mil exemplares.

Foto Arroz Português DR

A acompanhar a emissão filatélica está o livro temático, da autoria de Fortunato da Câmara, que nos conduz através da história milenar do arroz, "o cereal que alimentou o mundo".

O autor apresenta uma perspectiva internacional, explorando as diferentes variedades de arroz e receitas históricas e internacionais que o distinguem.

O leitor é guiado pelas regiões de Portugal onde o arroz tem tradição e onde é hoje identificado como um produto de Indicação Geográfica Protegida, como o Arroz Carolino do Baixo Mondego, das Lezírias do Ribatejo ou do Sado.

A edição termina com uma sugestão de receitas do chef Luís Gaspar, que visita o país de Norte a Sul, os Açores e a Madeira, em que o arroz é o ingrediente principal.

Foto Arroz Português DR

O livro tem uma tiragem de 3500 exemplares e pode ser adquirido, tal como a emissão filatélica, em todas as Lojas CTT, Loja online e através de encomendas ao Gabinete de Filatelia dos CTT.