As montanhas e "paisagens surreais" entre os vencedores dos International Pano Awards

Os vencedores dos Epson International Pano Awards foram divulgados e o vencedor geral (e também da categoria Natureza/Paisagem) é Kelvin Yuen, de Hong Kong, pelas fotografias Power of Nature (nas montanhas de Guilin, na China), Wilderness (na Patagónia) e Mountain of Divinity (no Tibete, a seis mil metros).

Desde os 18 anos, altura em que fotografou uma caminhada improvisada numa montanha perto de casa, que Kelvin se dedica à fotografia de natureza e especialmente a procurar "paisagens surreais" do planeta. Sensivelmente dez anos depois, o seu trabalho é premiado pela maior competição global de fotografia panorâmica, que este ano recebeu 4.529 inscrições de 1.105 profissionais e fotógrafos amadores de 95 países.

O "mais notável", anota a organização, foi um aumento de 70% nas entradas provenientes do Sudeste Asiático, incluindo Singapura, Malásia, Vietname, Indonésia, Tail