Harmonização: vinhos para a época das castanhas

Castanha, o fruto, tem no nome a cor do Outono. Com ela, a polivalência tem razão de ser. Tanto serve para matar a fome, como protagoniza requinte à mesa. Comemora junto com o vinho uma amizade que se renova e repete a cada ano, a cada vindima. Magusto, São Martinho, adega e castanhas formam laços fortes, inquebráveis e, já agora, deliciosos.

​Castanhas assadas

O aroma denuncia-as a grande distância. Alastrada pelo agitar do abanico do fogareiro por quem assa as castanhas, a fumarola aromática diz-nos que o Verão foi transposto e o Outono chegou. Se as andorinhas anunciam a Primavera, as castanhas assadas facilmente podem ser um símbolo do Outono. Pelo menos em Portugal. Para mim, estes odores conduzem a outra lembrança da estação. Uma delas é o cheiro da adega e os vapores do novo vinho a nascer. A outra é o magusto. Vinho e castanhas assadas harmonizados pela tradição, sem regras ou etiquetas.

Um dos prazeres é mesmo o de separar o fruto da casca de cor cinza, devido ao carvão das brasas, e sentir na boca a sua textura macia, amanteigada e levemente farinácea, de sabor adocicado e de um certo terroso.

Na tentativa de harmonizar, não vale a pena ir à procura de vinhos muito rebuscados. Basta recordarmo-nos do magusto e do São Martinho. Vinhos tintos ligeiros e de frutada jovialidade (bem fresquinhos) ou espumantes, mais folgazões do que intrincados, até vinhos rosés com a mesma vocação dos anteriores.

Adega de Ponte da Barca Estreia 2021

Barcos Wines Cor rubi intensa e aromas a frutos vermelhos frescos, de corpo leve, tem um perfil de informalidade que combina com a ocasião. A acidez tem o condão de equilibrar a ligeira doçura e cremosidade das castanhas ao mesmo tempo de deixa a conversa fluir. Afectus Rosé 2021

Quinta de Curvos Convivialidade é a sua marca e bem ajustada ao momento. A sua frescura aromática, o sabor frutado e ao mesmo tempo sofisticado encurta a distância para o prazer singelo de apreciar vinho e castanhas assadas. Uma harmonização pela emoção. Casa Santa Eulália Espumante Bruto Branco 2021

Casa de Santa Eulália O aroma delicado e fragrante onde os cítricos e a fruta de caroço brilham de vivacidade vão ao encontro do descontraído que é comer castanhas assadas. A efervescência e a acidez contrastam com a textura e o ligeiro crocante da castanha.

Foto A substância e a cremosidade da sopa de castanhas ditam as características do vinho indicado para harmonizar. Vinhos de volume, corpo, suavidade na boca e uma boa sensação de frescura, para evitar enjoativos. Elementos crocantes na sopa são ajuda preciosa ao vinho. Nelson Garrido/Arquivo Público

Sopa de castanhas

Se o Outono arrasta frio, poucas soluções para aquecer são tão reconfortantes como uma nutritiva sopa de castanhas. O frio não chegou, por o tempo andar todo trocado, coma-se uma sopa de castanhas pelo prazer de saborear a sazonalidade.

A receita é tradicional em muitas regiões do país, onde a castanha é um alimento muito importante que, em tempos, substituiu o pão e a batata.

Diversificada em receituário, esta sopa pode variar desde versões mais simples, com poucos ingredientes adicionais, até interpretações mais elaboradas que incluem cenoura, batata, cogumelos e até mesmo um toque de natas para lhe enriquecer a consistência.

Consistência é um dos seus atributos mais apelativos. É reconfortante. Aconchegante. Que satisfaz.

São esses atributos de substância e cremosidade que ditam as características do vinho indicado para harmonizar. Vinhos de volume, corpo e suavidade na boca. Aromas de uma certa madurez e riqueza, sem excesso, e uma boa sensação de frescura para evitar enjoativos. Elementos crocantes na sopa são ajuda preciosa ao vinho.

G Colheita Tardia

AB Wines Para uma harmonização mais ousada, em que a doçura subtil e as notas de mel, pêssegos em calda, damasco e casca de laranja se ligam ao sabor das castanhas. A untuosidade e a acidez dialogam com a consistência e o sabor da sopa. Socalcos do Bouro Alvarinho Superior 2017

Socalcos do Bouro A riqueza de aroma e complexidade no vinho pelo efeito do tempo são uma realidade que vai ao encontro do perfil da sopa. O corpo bem desenvolvido, amplo e sumarento suporta a cremoso da sopa. Tudo junto dá sorriso de satisfação. Vale do Tâmega Grande Escolha 2020 Quinta de Soutelos Combinação de uvas regionais a conciliar sotaque regional com suavidade e frescura que equilibram o aveludado da sopa. A acidez aligeira o paladar. Vinho e sopa que, entre uma colherada e uma golada, se fazem íntimos.

Foto Seja branco ou tinto, importa que o vinho tenha corpo avantajado sem ser pesado, fruta no paladar, e aromas de alguma evolução (ou de trabalho com madeira) para se equiparar à riqueza do galo assado. Nelson Garrido/Arquivo Público

Galo assado com castanhas

Chega a época das castanhas e reabre-se o receituário que as faz brilhar. O galo ou capão assado com castanhas é uma delas. Seja em ocasiões festivas ou das que simplesmente juntam a família à mesa, é um prato que conjuga tradição e sabores próprios de estação. E memória.

O galo, em especial o capado, tem carne mais abastada e infiltrada de gordura, que a torna mais macia e saborosa. As castanhas acrescentam uma subtil doçura de sabor, ligeiro caramelizado de textura amanteigada.

Conforme o assado evolui, eleva o sabor da carne e cria uma capa tostada, e as castanhas absorvem os sucos e os temperos, adquirindo novos sabores.

Esta festa de sabores fica bem melhor com vinhos a condizer. As opções são variadas. Em comum devem ter, seja vinho branco ou tinto, um corpo avantajado sem ser pesado, bem providos de fruta no paladar e aromas de alguma evolução ou de trabalho com madeira para se equipararem à riqueza do prato. Versões mais alternativas como “vinhos laranja” encontram aqui muita utilidade. Espumantes de notória estrutura são opção a ter sempre em conta.

Quinta de Monforte Alvarinho Grande Reserva Barricas

Quinta de Monforte Profundo, complexo e sofisticado, com a fruta muito bem ligada às notas de barrica e frescura notável. Atributos que, tudo somado, são capazes de fazer face ao desafio posto pela intensidade e suculência do prato. Casa do Valle Homenagem Reserva 2018

Casa do Valle Estrutura e complexidade definem-no ao primeiro instante. As especiarias e os balsâmicos dão-se com as sensações do assado. O paladar educado pelo tempo mostra-se macio e persistente, como pedem o galo e as castanhas. Quinta da Rabiana Private Collection Oaked tinto 2021

Quinta da Rabiana Uma versão de touriga nacional do Minho. Expressivo pela fruta silvestre que brilha no aroma. A boca cremosa de taninos calibrados, a madeira bem casada, tudo pronto para se fundir com a carne e as castanhas.

Foto Para harmonizar com o pudim de castanhas, é de eleger vinhos com doçura que complemente a da receita, e, ao mesmo tempo, que tenham densidade igual à do pudim. Adriano Miranda/Arquivo Público

Pudim de castanhas

Da versão assada, simples, passando pela sopa até pratos de maior substância e sofisticação, a polivalência da castanha fica comprovada com a aptidão como protagonista de sobremesas ou doçaria.

O pudim de castanhas, feito a partir de castanhas cozidas e trituradas, tem aquela irresistível textura macia e cremosa que se desfaz com volúpia na boca. Os ingredientes típicos incluem, além das castanhas, leite, ovos, açúcar, e por vezes um toque de baunilha ou canela para adicionar um extra de perfume. Em algumas receitas, é comum juntar um pouco de vinho licoroso ou aguardente velha, que lhe intensificam o sabor.

Para harmonizar com o pudim de castanhas, é de eleger vinhos com doçura que complemente a da receita, e, ao mesmo tempo, que tenham densidade igual à do pudim. Notas de alguma caramelização são bem-vindas. Se o vinho tiver acidez equilibradora, melhor. Os licorosos e os de colheita tardia são opções naturais. Um espumante com doçura mais elevada, pela acidez e efervescência, pode surpreender pela positiva. Uma aguardente vínica velha não encantará menos.

Quinta de Carapeços Colheita Tardia 2017

Quinta de Carapeços A cor âmbar já liga visualmente com o doce. Passas, figos e tâmaras mostram simpatia com o aroma levemente caramelizado do pudim. Já a doçura e a acidez mostram méritos e funcionalidade em enxotar qualquer enjoativo. Aguardente Adega Velha 13 Anos Duplo Estágio

Quinta da Aveleda O aroma de frutos secos e desidratados mostra afinidade com o pudim. A generosidade em boca não se subjuga à consistência do doce. O sedoso, os amargos e a riqueza completam a ligação. Servir fresca, 12°C a 14°C, para melhor harmonia. Via Latina Espumante DOC Vinho Verde Branco Seco

Vercoope Harmonia orientada pelo inesperado e contraste. O açúcar menos pronunciado do que o do doce traz ligeireza ao paladar. A acidez, a efervescência e a mousse desfazem a volúpia da consistência do pudim e fazem desejar nova colherada.

Este artigo foi publicado na edição n.º 13 da revista Singular.

