Queda das Euribor a 12 meses traz poupança de 1800 euros

A queda das taxas Euribor traz duas boas notícias para milhares de famílias, uma mais visível e outra mais discreta, mas muito importante. A que se notará mais nos empréstimos a rever em Outubro será a redução da prestação que, a título exemplificativo, será de 108,16 euros num empréstimo de 150 mil euros, associado à Euribor a 12 meses, com um spread de 1%, e um prazo de 30 anos.

Este cálculo é feito com base na média da taxa a 12 meses de Setembro (referência para as revisões e novas contratações a fazer em Outubro), que se fixou em 2,936%, menos 0,230 pontos-base do que no mês anterior, e menos 1,211 pontos do que no mesmo mês de 2023. Esta Euribor está agora no valor mais baixo desde Novembro de 2022.

De acordo com a simulação realizada pelo PÚBLICO, a prestação cai de 812,95 euros (com a média de Setembro de 2023, que foi de 4,147%) para 704,79 euros, gerando uma poupança nos próximos 12 meses, até nova revisão, de 1297,92 euros, quase 1300 euros.

Na mesma simulação, mas isolando apenas variação da componente de juros, verifica-se que a descida de Setembro garante uma redução de 151,28 euros mensais ou 1816,50 euros até Outubro de 2025. Contudo, esta componente ainda mantém um peso muito elevado, de 69%, no valor a pagar todos os meses ao banco.

A diferença entre a redução mensal em juros, de 151,28 euros, e a diminuição de apenas 108 euros na prestação é explicada pelo aumento da componente de amortização, que sobe 43,21 euros mensais, ou 518,52 euros no acumulado de 12 meses. Estes dados mostram como os juros aceleram ou desaceleram a amortização do capital em dívida.

Ainda no caso da Euribor a 12 meses, a prestação que resulta da média de Setembro está apenas 7,3% acima, ou mais 60 euros, face ao valor a pagar com a revisão de Outubro de 2022. Mas se a comparação for feita com o valor, ainda negativo, que este prazo registou em Setembro de 2021, a prestação ainda está 262 euros acima do valor a pagar a partir de Outubro, tendo em conta que com essa taxa seria de 449,21 euros.

Quedas na Euribor a três e seis meses

Também os empréstimos associados à Euribor a seis e três meses verão as prestações cair, e os novos empréstimos em taxa variável a contratar em Outubro ficarão igualmente mais “baratos”.

A média da Euribor a três meses fixou-se em Setembro em 3,434%, menos 0,114 pontos do que em Agosto, e menos 0,291 pontos percentuais face ao valor que esteve na base da última revisão (em Junho). E a seis meses a média caiu para 3,258%, menos 0,167 pontos em termos mensais, e menos 0,637 pontos face à última revisão, realizada em Abril.

Mantendo os dados da simulação, mas para as taxas a três e seis meses, as quedas das prestações serão de 26,06 euros e 57,02 euros, respectivamente. As prestações caem, nos dois casos, para 754,16 euros e 738,61 euros, pela mesma ordem.

A queda das taxas Euribor acentuou-se nos últimos meses, e de forma mais expressiva em Setembro, a reflectir as decisões de política monetária do Banco Central Europeu (BCE), nomeadamente o corte das suas taxas directoras.

No início do corrente mês, o BCE decidiu um corte de 0,25 pontos percentuais, pondo a taxa de depósitos, que é a principal referência para os custos de financiamento na zona euro, nos 3,5%. Esta taxa já tinha caído de 4% para 3,75% na reunião de Junho.

Depois da subida vertiginosa em apenas dois anos, a mudança de rumo da política monetária do banco central está a ser determinada pela descida da inflação na zona euro, mas também pelo fraco crescimento económico na região, com destaque para a economia alemã.

O baixo crescimento económico deverá obrigar o BCE a acelerar a descida das taxas, estando a próxima reunião marcada para dia 17 de Outubro.