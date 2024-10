Fundo Ambiental aprova 83 milhões em financiamentos a gases renováveis

O Ministério do Ambiente anunciou esta terça-feira que o Fundo Ambiental aprovou 22 candidaturas a projectos de investimento na área do hidrogénio e gases renováveis, num montante total de financiamento de 83 milhões de euros.

A concretizarem-se, estes planos permitirão alcançar uma “capacidade total de 178,5 MW [megawatts] na produção de hidrogénio e outros gases renováveis”, adiantou o ministério liderado por Maria da Graça Carvalho.

Foram seleccionados pelo Fundo Ambiental projectos que “abrangem diferentes tecnologias e sectores, desde a produção de hidrogénio a partir de fontes renováveis até à sua utilização nos transportes e na indústria”, e que não só contribuem para as metas climáticas do país como “reforçam [a] competitividade do sector energético e criam oportunidades para a indústria de hidrogénio renovável no país”.

A Voltalia Mobilidade garantiu duas candidaturas com um financiamento a rondar os 13 milhões de euros (6,696 milhões para um dos projectos e 6,264 para outro). A Capwatt também obteve financiamento para várias unidades de produção de biometano. Em causa estão projectos em Sousel, Ferreira do Zêzere, Ferreira do Alentejo, Monforte, Tomar e Chamusca, no valor unitário de 1,7 milhões de euros (10,27 milhões).

A cimenteira Cimpor terá direito a 6,48 milhões para um projecto de descarbonização, a HVerdeElvas a 6,3 milhões e a Hevo Aveiro a cinco milhões. Para os projectos de hidrogénio do Rega Group vão financiamentos no valor de 11,8 milhões – 3,8 milhões de euros para a Rega Mondego e oito milhões para a Rega Nazaré, que obteve o valor individual mais elevado.

Para a Prio Bio vão 3,8 milhões de euros e para a Hyperion Renewables H2 Alter, cerca de seis milhões. Outras candidaturas seleccionadas foram Molécula Audaz (2,44 milhões), Frequente Dimensão (2,42 milhões), Molécula Credível (2,42 milhões), Insidetheory (1,8 milhões), Sãra Green Energy (2,5 milhões), H2V Sado (4,45 milhões) e Winptx (3,79 milhões).

“Este investimento, no valor de 83 milhões de euros, enquadra-se no Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) e representa um passo importante para a descarbonização da economia portuguesa”, salienta o Ministério do Ambiente.