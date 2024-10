Acordo de concertação recalendariza a descida do IRC e dá incentivos às empresas

Proposta de lei aponta para redução do IRC até 2027, mas o acordo atira a conclusão da medida para 2028. Veja o resumo das principais medidas do texto assinado entre o Governo e os parceiros sociais.

O acordo de concertação social assinado nesta terça-feira entre o Governo, a UGT e as quatro confederações patronais prevê a subida do salário mínimo de 820 para 870 euros brutos mensais em 2025, num ritmo superior ao previsto no compromisso de 2022 (855 euros) e aponta para uma subida dos salários médios de 4,7% no próximo ano. Para concretizar esses objectivos, o Governo promete um conjunto de incentivos às empresas que, na sua maioria, dependem de aprovação no Parlamento.