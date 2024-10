Voleibol: FC Porto bate Gran Ganária e fica mais perto da Champions feminina

O FC Porto derrotou nesta terça-feira o Gran Canária, de Espanha, por 3-0, ficando muito próximo de garantir o apuramento para a fase de grupos da Liga dos Campeões feminina de voleibol.

A equipa do FC Porto, campeã portuguesa e que venceu já esta época a Taça Ibérica, não teve dificuldades no Dragão Arena, superando as campeãs espanholas com os parciais de 25-19, 25-23 e 25-18, na primeira mão da terceira ronda de qualificação.

A segunda mão está agendada para o dia 9 de Outubro, pelas 19h locais, em Las Palmas.

Se ultrapassarem as espanholas, as portistas integrarão o Grupo C da fase de grupos, juntamente com o Vero Volley Milano, de Itália, vice-campeão da prova, e o VakifBank Istanbul, da Turquia, que já conquistou o título europeu por seis vezes, além das campeãs eslovenas do Calcit Kamnik.