Ténis: Arthur Fils salva match point e conquista torneio de Tóquio

Francês de 20 anos somou, no Japão, o terceiro título da carreira, o primeiro em piso duro.

O tenista francês Arthur Fils, 24.º jogador mundial, conquistou nesta terça-feira o torneio ATP 500 de Tóquio, ao bater na final o compatriota Ugo Humbert (18.º), depois de salvar um match-point.

Humbert, que procurava o sétimo título ATP na sétima final, teve o seu serviço para fechar o encontro quando liderava por 6-5 no tie-break do segundo set, depois de ter vencido o primeiro por 7-5, mas foi surpreendido por um passing shot do adversário.

Fils acabou por dar a volta ao tie-break, que venceu por 8-6, e, depois, ganhou o terceiro parcial por 6-3, graças ao break conseguido no oitavo jogo.

O jogador de 20 anos somou, assim, o terceiro título da carreira, e primeiro em piso duro, depois de duas vitórias em terra batida, em Lyon (2023) e Hamburgo (2024), na prova alemã depois de bater na final o anfitrião Alexander Zverev.