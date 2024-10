Itália é adversária de Portugal na corrida à organização do Euro2029 feminino

A Itália quer organizar o Europeu feminino de futebol de 2029, com uma candidatura em que concorre frente a Portugal, Alemanha e a uma coorganização de Dinamarca e Suécia, informou nesta terça-feira a federação transalpina (FIGC).

"O objectivo é consolidar o desenvolvimento do futebol italiano feminino, ao organizar uma grande competição, e integrar cidades e estádios que não estão incluídos na candidatura ao Euro2032 [masculino]", indicou a Federação.

O presidente da FIGC, Gabriele Gravina, justificou ainda que, do ponto de vista estratégico, a candidatura feminina seria uma etapa importante para melhorar também a capacidade de organização a pensar no Europeu masculino de 2032.

A Itália organizou um Europeu feminino em 1993, numa edição ganha pela Noruega, que na final bateu a "squadra azzurra" por 1-0.

O próximo Europeu decorrerá no próximo ano, na Suíça, seguindo-se, então, a edição de 2029, cuja organização será conhecida no próximo ano e à qual a Federação Portuguesa de Futebol anunciou, no início de Setembro, a sua candidatura.

"Acreditamos que uma candidatura à organização do Campeonato da Europa em 2029 será mais um passo para consolidar o futebol feminino em Portugal", justificou também o presidente da FPF, Fernando Gomes.