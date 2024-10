Arsenal coloca novas dúvidas no projecto europeu do PSG

Os anos passam, a estratégia vai mudando, mas, fora das fronteiras francesas, o projecto multimilionário do Paris Saint-Germain continua sem ter sucesso. E, nesta terça-feira, os parisienses tiveram nova descida à terra: apesar de ter dominado o jogo, a equipa de Paris foi derrotada em Londres na segunda jornada da Liga dos Campeões por um eficaz Arsenal. As restantes partidas, ficaram marcadas por mais uma mão-cheia de goleadas.

Duas semanas depois de uma vitória sofrida no Parque dos Príncipes frente ao Girona, o PSG reprovou no primeiro grande teste na Champions 2024/25. Com Nuno Mendes, João Neves e Vitinha no “onze”, os franceses terminaram a partida no Emirates Stadium com vantagem em todos os itens da estatística, mas num duelo de técnicos espanhóis, Mikel Arteta venceu Luis Enrique: quatro remates enquadrados bastaram para o Arsenal derrotar o PSG, por 2-0, com golos na primeira parte de Havertz e Saka.

Tal como na primeira jornada, o arranque da segunda ronda da Champions ficou marcado por goleadas e a maior voltou a ter como palco a Alemanha. Depois do 9-2 do Bayern contra o Dínamo Zagreb, o Borussia derrotou em Dortmund o Celtic, por 7-1.

A outra goleada da noite aconteceu na Catalunha, onde o Barcelona não teve problemas frente ao Young Boys (5-0), com um bis de Lewandowski. Já o City, com Matheus Nunes em campo nos 90 minutos - Rúben Dias entrou na segunda parte; Bernardo Silva não saiu do banco -, foi à Eslováquia fazer turismo: com golos de Gündogan, Foden, Haaland e McAtee, a equipa de Manchester derrotou o Slovan Bratislava, por 0-4. Pelo mesmo resultado, e com um golo de grande penalidade de Taremi, o Inter bateu, em Milão, o Estrela Vermelha.

Ao contrário dos “nerazzurri”, o rival AC Milan voltou a perder na Liga dos Campeões. Depois do desaire em casa frente ao Liverpool, a equipa treinada por Paulo Fonseca, que contou com Rafael Leão a tempo inteiro, perdeu em Leverkusen, frente ao Bayer: no início da segunda parte, Victor Boniface fez o único golo da partida na BayArena.

Um dos jogos que abriram a jornada da parte da tarde, terminou com mais uma goleada e serviu para confirmar que o Brest se sente confortável frente a rivais austríacos. Com um arranque modesto na Ligue 1 – quatro derrotas em seis jornadas -, a equipa da Bretanha derrotou há duas semanas em França o Sturm Graz (2-1), e, desta vez, conseguiu uma proeza ainda maior: na Áustria, impôs uma goleada ao RB Salzburgo: 0-4.