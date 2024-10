Violento, gravado com o rapper L-ALI, é o primeiro tema de LEFT. a sair do Limbo

Já soma quase uma década o caminho de António Graça pela música, primeiro como Antony Left e depois como LEFT., nome artístico com o qual concorreu ao Festival RTP da Canção em 2024, com tema Volto a ti (que não passou à final). Vencedor do Concurso Nacional de Bandas da Antena 3, em 2015, estreou-se com o álbum Influence (ainda como Antony Letf), seguindo-se vários singles, todos eles em inglês (Indigo, Love, Confident, Gods of nothing, Sympathize), a anunciar, já como LEFT., um novo álbum, Perspective, lançado em 2021, a que se seguiu o EP Pop-Snacks, em 2023. Como produtor, tem trabalhado com nomes como Aurea, Diogo Piçarra, Rita Redshoes, Fernando Daniel, Tainá ou Edmundo Inácio, assinando, para estes últimos, a produção dos temas com que concorreram ao Festival RTP da Canção, em 2021 e 2023, respectivamente, Tainá com Jasmim e Edmundo Inácio com A festa.

E é no ano em que concorreu ao festival com um tema em português que LEFT. anuncia a edição do seu primeiro álbum em português, que terá por título Limbo. Saído do Limbo, literalmente, é agora dado a conhecer um primeiro tema, Violento. Podia ter sido outro, Siga, mas LEFT. deu a palavra aos seus seguidores nas redes sociais, numa espécie de jogo em que é dado ao ouvinte o poder de “decidir que canções pretende ouvir antes do disco ser editado”. Com um videoclipe realizado por Daniel Gordon e direcção de fotografia de Edgar Esteves, Violento foi gravado em colaboração com o rapper e, como ele, também produtor L-ALI, e conta com uma participação especial de Rossana, cantora e multi-instrumentista portuguesa radicada em Londres. Na imagem que aqui se reproduz vêem-se LEFT. (à esquerda) e L-ALI fotografados por Cátia Serro.