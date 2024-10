Quarta na TV: Dillaz, solidariedade e A Criança n.º 44

CINEMA

Extremamente Perverso, Escandalosamente Cruel e Vil

Cinemundo, 18h55

Com realização de Joe Berlinger, um thriller biográfico sobre o serial killer Ted Bundy, segundo a autobiografia publicada pela namorada, Liz Kendall. Com Lily Collins no papel de Kendall, Zac Efron como Bundy e John Malkovich como juiz Edward Cowart (o magistrado que presidiu ao julgamento final), conta também com Kaya Scodelario, Angela Sarafyan, Jeffrey Donovan e James Hetfield (dos Metallica).

Lion - A Longa Estrada para Casa

Hollywood, 21h30

Dev Patel, Nicole Kidman, Rooney Mara, David Wenham e Sunny Pawar encarnam as personagens deste filme dramático dirigido por Garth Davis e nomeado para seis Óscares. O argumento, de Luke Davies, baseia-se na autobiografia de Saroo Brierley, que partiu em busca da família a que perdeu o rasto aos cinco anos, na Índia, quando entrou numa carruagem e foi levado para longe.

A Criança n.º 44

AXN, 00h08

União Soviética, início dos anos 1950. A mulher de um respeitado agente do KGB é envolvida numa conspiração e ele é obrigado a abandonar Moscovo. Recomeça a vida numa pequena cidade, onde decide ajudar no caso de uma criança assassinada – uma pesquisa que vai conduzir a factos chocantes.

Com produção de Ridley Scott e realização de Daniel Espinosa, o filme baseia-se num romance de Tom Rob Smith, inspirado na história verídica de um assassino em série. O elenco inclui Tom Hardy, Gary Oldman, Noomi Rapace, Joel Kinnaman, Paddy Considine, Jason Clarke e Vincent Cassel.

SÉRIES

Os Últimos Dias da Era Espacial

Disney+, streaming

Estreia. O ano é 1979. Uma cidade do oeste australiano vê-se na encruzilhada de três grandes acontecimentos: a ameaça de um apagão por causa de uma greve, os preparativos para o concurso de Miss Universo e a queda da estação espacial norte-americana Skylab nas imediações. No meio disto tudo estão três famílias cujas relações e escolhas serão levadas ao limite e mais além. Composta por oito episódios, a minissérie australiana é uma criação de David Chidlow.

FBI: Most Wanted

Star Channel, 22h15

Arranca a quinta temporada do spin-off de FBI que segue uma unidade de elite especializada em capturar os criminosos mais procurados, sob a liderança de Remy Scott (Dylan McDermott). Nesta ronda de episódios, a brigada acolhe uma nova agente especial no lugar de Kristin Gaines (Alexa Davalos): Nina Chase (de FBI), interpretada por Shantel VanSanten. A série policial, criada por René Balcer e integrada no império televisivo de Dick Wolf, fica em exibição semanal, hoje com direito a dose dupla de episódios.

DOCUMENTÁRIO

Destinos Cruzados: Solidariedade entre Judeus e Negros nos Estados Unidos

RTP2, 23h

Inspirados pela amizade entre o rabi Abraham Joshua Heschel e o reverendo Martin Luther King Jr. – testemunhada, por exemplo, em imagens da marcha de Selma – e em eventos como a condenação do nazismo pela imprensa negra americana nos anos 1930 ou as reflexões de W.E.B. Dubois depois de visitar o que restava do gueto de Varsóvia, Rokhaya Diallo e David Rybojad desenvolveram este trabalho acerca do activismo que uniu as comunidades judaica e afro-americana numa causa comum: o combate à opressão.

Com arco temporal estendido de 1909 a 1968, e focado nos EUA, revela como estes povos, que sempre “tiveram uma relação complexa e ambivalente”, explica a sinopse, “também mostraram que a unidade contra a adversidade é possível”. “Muitos membros destas comunidades compreenderam que combater a segregação ou o anti-semitismo era combater o mesmo mal”, acrescenta.

O documentário foi pensado e feito “antes do início do genocídio na Palestina”, esclareceu Diallo, a co-realizadora que também é jornalista e activista pela igualdade racial, religiosa e de género, numa entrevista à revista Glamcult. “Não imaginava quão relevante e oportuno o documentário iria ser”, admitiu.

MÚSICA

Dillaz: Festival F

RTP1, 00h02

Registo da passagem de Dillaz pelo último Festival F, no núcleo histórico de Vila Adentro, em Faro. O concerto realizou-se a 6 de Setembro, meses depois do lançamento do álbum O Próprio.