Norte 2030: seis milhões de euros para melhoria tecnológica de equipamentos culturais

O programa de fundos europeus Norte 2030 disponibiliza seis milhões de euros para a melhoria tecnológica de equipamentos culturais e a programação de Braga, Capital Portuguesa da Cultura 2025, anunciou esta terça-feira a Comissão de Coordenação e Desenvolvimento do Norte (CCDR-N).

Estes três novos concursos de financiamento dedicados à cultura foram publicados na segunda-feira, adiantou a CCDR-N, em comunicado. E destes seis milhões de euros, três milhões serão canalizados para o equipamento, reequipamento e melhoria técnica das infra-estruturas culturais como auditórios, teatros, cineteatros, multiúsos, bibliotecas públicas municipais ou centros de arte contemporânea, sublinhou.

De acordo com a CCDR-N, este investimento permitirá a requalificação, revitalização ou desenvolvimento de novas competências e funções culturais a título permanente.

"Podem ser entidades beneficiárias os municípios, as entidades intermunicipais, assim como outras entidades públicas, colectivas de direito público e sem fins lucrativos que participem mediante protocolo ou outras formas de cooperação com os municípios", especificou.

Para Braga, Capital Portuguesa da Cultura 2025 vai ser direccionado um milhão de euros para aplicar na programação artística e cultural, nos serviços educativos, nos estudos de públicos e na promoção e comunicação desta iniciativa que decorre em Braga, no próximo ano.

A CCDR-N referiu que os restantes dois milhões de euros vão para o reforço e promoção do sistema regional de cultura, nomeadamente para apoiar "o robustecimento institucional e técnico" dos serviços regionais de cultura da CCDR-N, na sequência da transferência de competências para a instituição nos domínios da salvaguarda de património cultural, arqueologia, programação e promoção culturais.

Entre as acções contempladas estarão a elaboração do Plano Regional de Intervenções Prioritárias em Património Cultural, de diagnósticos e projectos de salvaguarda e reabilitação e da 1.ª Carta Arqueológica Regional com um directório e mapeamento actualizado de sítios, espólios e locais de depósito, explicou.

Além disso, prevê-se ainda a criação de um serviço de promoção do empreendedorismo criativo, o mapeamento regional de equipamentos culturais e entidades do sistema criativo, artístico e cultural, o apoio à organização e programação de efemérides como o bicentenário de nascimento de Camilo Castelo Branco e de ciclos de conferências e workshops técnicos sobre património cultural do Norte.