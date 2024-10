O DocLisboa 2024 vai ser um festival de riscos em homenagem a Augusto M. Seabra

É sob o signo de Augusto M. Seabra (1955-2024) que se anuncia a 22.ª edição do Doclisboa, apresentada esta manhã em conferência de imprensa na Culturgest, centro nevrálgico das operações desde há duas décadas. A decorrer entre 17 e 27 de Outubro próximos, o festival de cinema documental é este ano dedicado ao crítico e fundador do PÚBLICO, que foi também em vários momentos programador e director do Doclisboa. Deveu-se-lhe a criação em 2007 da secção Riscos, que ajudou em muito a cristalizar a imagem do festival como um agente inovador e interveniente no debate público e cultural.

