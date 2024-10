Cinema árabe é protagonista de um novo festival em Lisboa

Lisbon Arab Film Festival arranca esta segunda-feira e mostra pontos de contacto entre Portugal e as várias realidades do mundo árabe. Filme presente em Cannes enceta programação na Culturgest.

O cinema feito no Norte de África e no Médio Oriente está em destaque num novo festival que começa esta segunda-feira em Lisboa para mostrar a variedade das realidades do mundo árabe, que não são muito diferentes da portuguesa.

De acordo com um dos directores do Lisbon Arab Film Festival (LAFF), João Gonçalves, com este festival pretende-se "criar uma ponte de ligação entre Portugal e o mundo árabe".

"Em Portugal, olhamos muito para os nossos vizinhos da Europa, mas pouco para os nossos vizinhos a sul do Atlântico. Há uma variabilidade cultural grande aqui tão próxima, mas que é pouco explorada. Mesmo na nossa História, o período al-Andalus — que foram 500 anos de presença em Portugal — é pouco estudado", lamentou.

Através do cinema, a organização quer também "mostrar que a vida a sul do Atlântico não é assim tão diferente da vida aqui em Portugal" e assim "quebrar alguns estereótipos".

A programação inclui filmes do Norte de África e do Médio Oriente, de ficção e documentário, em géneros que vão da comédia ao drama e que mostram "a variedade de realidades do mundo árabe".

"Tentámos também que abordassem diferentes tópicos: do machismo à pobreza, ou até à ocupação da Palestina, há um documentário sobre esse tema", referiu João Gonçalves. Os filmes, todos em estreia em Portugal, são de anos recentes. "O mais antigo não tem mais de sete anos", disse.

Everybody Loves Touda, do realizador franco-marroquino Nabil Ayouch, e que foi apresentado em Maio no Festival de Cannes, abre o 1.º LAFF, que acontece na Culturgest. O filme de abertura e o documentário sobre a ocupação palestiniana Bye Bye Tiberias, da realizadora francesa Lina Soualem, a ser exibido na sexta-feira, vão ser mostrados no Grande Auditório.

"A ideia era que a 1.ª edição fosse pequena, com todos os filmes a serem exibidos no Pequeno Auditório. Mas os bilhetes para dois filmes venderam tão depressa que passaram para o Grande Auditório", contou João Gonçalves.

O LAFF irá acontecer anualmente. A organização já tem ideias para a 2.ª edição e está "em conversações com outras salas" para acolherem a iniciativa. Para já, o festival inclui apenas cinema, mas a ideia é "criar uma plataforma de mostra cultural do mundo árabe", que inclua também música e gastronomia. O LAFF decorre até sábado. A programação completa pode ser consultada no site oficial do festival em www.laffportugal.com.