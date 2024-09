Da inteligência artificial ao agro-negócio: nova lista do PÚBLICO tem 1157 cursos para executivos

A nova edição Executivos do PÚBLICO tem 1157 cursos distribuídos por mais de 30 universidades e institutos politécnicos de todo o país. Há ofertas muito diferentes, para distintas necessidades e perfis de alunos: dos muito conceituados MBA (cursos avançados para profissionais que querem aprofundar conhecimentos de administração de empresas) a cursos curtos, especializados, que tanto podem abrir portas às especificidades do mercado de produtos de luxo como dissecar os comportamentos dos consumidores digitais, ou os meandros da “inteligência emocional”. São apenas exemplos.

Não falta oferta de ensino à distância (cerca de um quarto dos cursos têm pelo menos uma componente de ensino remoto ou são totalmente à distância) e algumas formações são concebidas em parceria com instituições de renome internacional.

Os preços também variam muito: há cursos de poucas horas com propinas de 40 euros e outros de vários milhares de euros.

O método para compilar esta lista foi o mesmo usado há vários anos: as instituições de ensino são contactadas pelo PÚBLICO, é-lhes pedido que enviem a lista dos cursos mais orientados para executivos e que ajudem profissionais já no mercado de trabalho a desenvolver competências específicas.

Nem todas as instituições respondem no tempo definido: para esta edição pedimos que as respostas chegassem até à semana passada.

Este trabalho é especialmente útil, uma vez que, ao contrário do que se passa com a formação disponível no concurso nacional de acesso ao ensino superior, esta oferta não está centralizada em nenhuma entidade oficial. Pelo que é preciso visitar os sites das centenas de instituições de ensino que existem para ter uma percepção do que está disponível.

A lista do PÚBLICO contém mestrados e doutoramentos, que conferem formalmente um grau de ensino superior, mas também pós-graduações, cursos executivos e outras acções formativas que não dão — e não precisam passar pelo crivo da Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior.

Um olhar às áreas em que as instituições apostam mostra que há já alguma oferta pensada para ajudar gestores a tirar partido das ferramentas de inteligência artificial (cerca de três dezenas de cursos entre as instituições que nos fizeram chegar as suas propostas).

O turismo e a saúde são outros sectores com bastante oferta. E sobre aquele que é o tema de capa desta edição especial, a transformação do sector agrícola a que estamos a assistir e os desafios que isso está a colocar à formação de quem gere os negócios nesta área, há, entre as instituições que nos responderam, várias formações que vão desde um curso executivo de 32 horas muito centrado no vinho até um doutoramento em Agro-negócios e Sustentabilidade.

A lista revela alguma distribuição geográfica das formações destinadas a estes públicos (mais de 30 concelhos), com uma concentração especial em Lisboa (cerca de um quarto da oferta).

A pesquisa pode ser feita na lista publicada na edição em papel do suplemento que vai para as bancas com o PÚBLICO nesta segunda-feira, 30 de Setembro, assim como na base de dados que disponibilizamos a partir de hoje no nosso website.