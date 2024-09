Voo da Latam tem falha técnica e cerca de 400 passageiros ficam horas abandonados

Os artigos escritos pela equipa do PÚBLICO Brasil são escritos na variante da língua portuguesa usada no Brasil.



Acesso gratuito: descarregue a aplicação PÚBLICO Brasil em Android ou IOS.

O voo da LATAM de número 8147, que deveria ter partido às 9h40 da manhã desta segunda-feira (30709) de Lisboa com destino a São Paulo foi cancelado. A alegação da empresa foi a de ocorreram duas falhas técnicas quando a aeronave se preparava para decolar. Os passageiros ficaram pelo menos até o final da tarde sem assistência por parte da companhia, que, procurada, não se manifestou até o fechamento desta edição. Somente por volta das 18h, os viajantes começaram a receber vouchers para um hotel, com o aviso de que as informações sobre o novo voo seriam enviadas por e-mail.

"O voo estava pronto para decolar, quando fomos informados que havia uma problema no painel de controle do avião. Um dos botões não estava acendendo. Nove passageiros desistiram do voo. Tivemos que esperar uma hora até tirarem as bagagens deles do avião, porque disseram que um voo não pode partir com as bagagens das pessoas que ficam", contou a passageira Regina Lima.

Depois dessa espera, foi necessário esperar até que o aeroporto marcasse um novo horário para a aeronave decolar. Cerca de uma da tarde, segundo Regina, ocorreu a segunda tentativa. "De novo, houve o mesmo problema e o voo foi cancelado", afirmou.

Todos os passageiros foram encaminhados de volta para o aeroporto, com instruções de solicitar informações à companhia aérea. "Ficamos a tarde inteira sem água, sem comida. Só às seis da tarde começaram a dar vouchers para um hotel. E nem eram funcionários da LATAM, mas de uma empresa terceirizada", relatou Regina, ainda na fila para os vouchers. Ela deveria voltar nesta segunda para o Brasil, porque as férias acabaram e tinha previsto retornar ao trabalho amanhã.

A passageira contou que ninguém tinha informado que, no caso de voos cancelados que tenham destino com mais de 3.500 quilômetros de distância, cada passageiro tem direito a uma indenização de 600 euros (R$ 3.600), além de hotel e refeições, segundo o regulamento da União Europeia.

No voo, deveriam viajar os atores Stênio Garcia e Luigi Baricelli e o ex-piloto de Fórmula 1 Rubens Barrichello. No seu Instagram, Barrichello, declarou: "Eu ia apanhar um voo hoje de manhã e o avião, infelizmente, deu pau. Agora, vou apanhar outro avião, para outra cidade, para tentar chegar no Brasil amanhã". No vídeo, ele distorceu, propositalmente, a voz e a imagem.

Matéria em atualização