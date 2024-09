Suplemento de 300 euros para as Forças Armadas começa a ser pago em Outubro

Reforço do rendimento acontecerá de forma faseada, subindo agora para os 300 euros e atingindo os 400 euros a partir de 2026. Cerca de 300 mil ex-combatentes com medicamentos 100% comparticipados.

O aumento do suplemento da condição militar, um reforço de 100 para 300 euros do rendimento dos militares equiparado ao concedido às forças de segurança, começará a ser pago a partir de Outubro, adiantou ao PÚBLICO fonte oficial do Ministério da Defesa Nacional. O reforço do suplemento será feito de forma faseada, começando em Outubro, com efeitos retroactivos a 1 de Julho, a ser pago um valor de 300 euros, que passará a ser de 350 euros a partir de 1 de Janeiro de 2025, chegando aos 400 euros mensais a partir do primeiro dia de 2026. Assim, em Outubro os militares vão receber mais 800 euros brutos (200 euros de reforço relativos a cada um dos meses: Julho, Agosto, Setembro e Outubro).