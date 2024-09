Marcelo: “Em matéria de fogos, estivemos sempre juntos e vamos estar sempre juntos”

“Em matéria de fogos, estivemos sempre juntos e vamos estar sempre juntos.” Esta foi a resposta do Presidente da República, nesta segunda-feira, quando questionado sobre o facto de estar a acompanhar o Governo numa visita às áreas afectadas pelos incêndios florestais que deflagraram, há duas semanas, na zona centro e norte do país.

Durante a manhã, em Baião – a primeira zona visitada por Marcelo Rebelo de Sousa e Luís Montenegro –, o Presidente da República já tinha dito que ambos têm “estado juntos em tudo o que é fogos”.

Acompanhados por Manuel Castro Almeida, ministro adjunto e da Coesão Territorial, e por Margarida Blasco, ministra da Administração Interna, o chefe de Estado e o líder do executivo seguiram de helicóptero para Vila Pouca de Aguiar, onde Luís Montenegro voltou a apontar às mãos criminosas que podem estar por trás dos incêndios: “pode ter havido falhas e pode ter havido mão criminosa”, afirmou, repetindo a mensagem deixada no final da reunião extraordinária do Conselho de Ministros, dedicada aos incêndios e presidida por Marcelo Rebelo de Sousa, a 17 de Setembro.

Questionado pelos jornalistas sobre o facto de, nessa ocasião, ter sugerido que existiam interesses por detrás dos fogos, o primeiro-ministro justificou: “O que eu disse foi que é muito estranho haver 125 ignições numa noite e na mesma unidade territorial, sem haver explicação plausível, cinco ignições serem deflagradas ao mesmo tempo. O que eu disse foi que o Governo e o país têm a obrigação moral de saber tudo o que pode estar por trás disso, e mantenho”, frisou.

“Eu vou fazer, como primeiro-ministro, um esforço grande para que haja investigações que levem à detecção e condenação de todos os responsáveis pelos incêndios”, vincou Luís Montenegro, acrescentando que, “se dizer isto ofende assim tanta gente, a mim tranquiliza-me o espírito e a alma. Chego a casa à noite e durmo mais descansado se o meu Governo estiver a combater o crime, seja ele qual for.”

O primeiro-ministro foi ainda questionado sobre as queixas de falta de meios da presidente da Câmara de Vila Pouca de Aguiar. Luís Montenegro prometeu fazer uma “avaliação rigorosa e profunda” do combate aos fogos, mas argumentou que o país não tem “um avião para estar em cada freguesia”. “O que é que eu podia dizer à presidente da câmara? Vou tirar os meios aéreos de Albergaria, de Sever do Vouga, de Águeda e deixo aquilo arder tudo? É preciso que falem disto com realismo, não atirem atoardas para o ar”, respondeu aos jornalistas.

Vincando que o Governo não é “infalível”, Montenegro assegurou que o executivo está a “fazer tudo aquilo” que pode, “com todo o empenho e com todos os instrumentos” disponíveis. E lembrou que o diploma aprovado na passada quinta-feira, em Conselho de Ministros, já foi promulgado por Marcelo Rebelo de Sousa e publicado em Diário da República.

Na quinta-feira, o Governo anunciou o financiamento a 100% de casas de primeira habitação destruídas pelos incêndios, até um limite de 150 mil euros, e um subsídio de até 6000 euros para compensar prejuízos agrícolas.