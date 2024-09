Hugo Soares acusa PS de enganar o PSD e o país ao criar expectativas de aprovação do OE

Os líderes das bancadas parlamentares do PSD juntaram-se nesta segunda-feira para insistir na pressão sobre o PS para a viabilização do Orçamento do Estado para 2025 (OE2025). "Será assim tão difícil entendermo-nos quanto à baixa de impostos? Se estivéssemos a discutir um orçamento que quer subir impostos, eu perceberia a posição da oposição. Mas quando estamos a discutir olhar para os mais jovens e empresas que queremos que paguem menos impostos, há alguém no país que não concorde com a redução de impostos?", desafiou o social-democrata Hugo Soares durante a abertura das jornadas parlamentares conjuntas do PSD e do CDS-PP dedicadas ao orçamento e que decorrem hoje e amanhã no Parlamento, juntando intervenções de todos os ministros.

