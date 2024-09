André Ventura amarrado ao orçamento de Montenegro?

Marcelo Rebelo de Sousa pediu um “esforço” ao PS para viabilizar o Orçamento do Estado para 2025, lembrando que o partido “não é governo” e, na resposta, Pedro Nuno Santos mostrou-se intransigente, dizendo preferir “perder eleições” a “abdicar das convicções”. A solução vai partir do Chega ou teremos de novo eleições antecipadas?

