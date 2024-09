Na Alemanha, há um comboio que é uma festa techno

Duas vezes por ano, a Alemanha transforma um comboio numa gigante festa sobre carris. A próxima viagem deverá acontecer neste mês Outubro e leva-nos no ritmo do techno numa festa em movimento.

Por esta Europa fora há comboios bem diferentes dos que estamos habituados. A operadora pública francesa SNCF chegou a ter uma carruagem-cinema, há parques infantis a bordo em comboios de vários países europeus (especialmente nos nórdicos), carruagens com bancos que reclinam como se fossem camas de primeira classe nos aviões de longo curso ou comboios com vidros panorâmicos para não perder nada das paisagens. Já a Alemanha tem um comboio que regressa ao mesmo destino de onde partiu, sem qualquer paragem pelo caminho: é um comboio de festa, onde o que se passa dentro das carruagens é mais importante do que tudo o resto.

Contrastando com as tradicionais “carruagem silêncio”, onde um qualquer toque de telemóvel ou conversa mais alta é olhada de lado por parte dos restantes passageiros, neste comboio silêncio é coisa não existe. Nem é suposto. Quem pagou bilhete não quer ir a um qualquer destino, mas aproveitar a viagem para dançar e celebrar com música.

A ideia inovadora arrancou em 2019, promovida por um clube nocturno da cidade alemã de Nuremberga. O comboio só funciona duas vezes por ano — a última a 13 de Abril e a próxima, a fazer fé no histórico de datas, deverá ocorrer neste mês de Outubro. É um serviço sem paragens onde os passageiros podem desfrutar de uma festa que se desenvolve a dois ritmos: o da viagem do comboio e o de sets de DJs de música techno.

Três das doze carruagens deste “comboio do techno” são preenchidas com espaços de música e dança onde 25 DJs vão alternando ao longo da viagem, e são também locais onde, ao contrário de qualquer outro comboio alemão, se pode fumar.

No início da experiência, os passageiros eram praticamente só oriundos da Alemanha, mas, depois da paragem forçada pela pandemia, o comboio foi gerando atenção nas redes sociais e chamou curiosos em todo o mundo. De tal forma que, hoje, os 700 bilhetes disponíveis vendidos a 100 euros cada esgotam poucos minutos depois de serem colocados à venda.

De todo o lado aparecem passageiros atraídos pela ideia de ter uma festa diferente de todas as outras, num país que fez questão de levar à UNESCO uma candidatura da cultura techno como Património imaterial da Humanidade.

Os bilhetes dão também direito a um lugar sentado para descansar sempre que os passageiros assim o queiram. É mais uma obrigação regulamentar de segurança para um comboio, já que são poucos os que não passam a viagem toda a dançar. E, como em qualquer festa, os seguranças a bordo do comboio vão garantindo que está tudo bem com os passageiros. Já no bar não se serve comida, só mesmo bebida.

A festa começa com o sol ainda alto, pelas 14h30, e a viagem pela Baviera dura até às 23h. Depois do regresso do comboio a Nuremberga, os passageiros podem seguir para um “after” na discoteca que idealizou este comboio especial, a Haus 33, de forma a prolongar o clima de festa por mais umas horas.

Ainda sem data fechada para a próxima festa sobre carris, as novidades sobre este comboio são partilhadas no Instagram @technotrain_.