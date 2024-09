O navio Kathrin e o direito internacional sob fogo

Várias têm sido as vozes que têm advertido poder ser o direito internacional uma das vítimas da barbárie israelita sobre Gaza. Resistir ao desprezo grosseiro a que é ali votado o direito internacional é, por isso, uma forma de tentar travar a chacina de Gaza. Isso implica seriedade e coerência de todos os Estados vinculados às instâncias internacionais de direito. A decisão do Governo português de manter a bandeira portuguesa no cargueiro Kathrin faz de Portugal um dos responsáveis pela vitimação do direito internacional em Gaza.

