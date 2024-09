Porque não te calas?

E a (má) telenovela continua, persistente, aborrecida, não anda nem desanda, chata, intérpretes com guiões sem imaginação, conteúdo rasca, um ritual burlesco interminável. Refiro-me obviamente à discussão do Orçamento de Estado para 2025 do Governo português.

Luís Montenegro e Pedro Nuno Santos envolvidos num diálogo de surdos, alheios ao espectáculo pungente de dois líderes teimosos quais crianças difíceis numa disputa pelo seu "brinquedo". André Ventura, por seu lado, observa, premedita, finge estar de fora estando dentro... sabe que é o fiel da balança, o que tem poder para resolver a salvação ou enterro do Orçamento.

Marcelo, o responsável desta situação, monocórdico, em vez de estar calado, fala todos os dias, em todos os eventos, onde quer que esteja, fala, fala sem descanso, comenta, avisa e torna a falar. Ouvindo-o a todo o momento, em todas as televisões, recordo o episódio de 10 de Novembro de 2007 quando o rei Juan Carlos I de Espanha perguntou ao presidente Hugo Chaves da Venezuela "Porque não te calas?"

José Alberto Mesquita, Lisboa

A água que bebemos

A qualidade da água em Portugal para consumo humano, quer seja para lavar os tachos, tomar banho ou para beber, é de 99%. As autarquias gastam muito dinheiro para manter a água com a qualidade que é exigível.

Esta água, pelo que me dizem, contém também calcário o que, não sendo lá muito bom para os rins, é óptimo para os ossos principalmente para mim que sou um velho.

Assim sendo, o que eu não percebo é como é que, por um lado, se gasta tanto dinheiro a manter a água pública em boas condições de ser bebida e por outro lado se continua a beber tanta água com plástico?

José Rebelo, Caparica

O IRS Jovem é muitíssimo injusto

Nada justifica que seja a idade, e não o valor recebido anualmente, o factor a ter em conta na percentagem a pagar de IRS por qualquer cidadão português. A idade para aplicação do IRS é um factor discriminatório e, por conseguinte, inconstitucional.

Por exemplo: dois irmãos ganham o mesmo dinheiro ao fim de um ano, mas um tem por exemplo 34 anos e outro 37 anos e, pergunto eu, por que razão o que só tem 34 anos deve pagar menos IRS que o outro que tem 37 anos? Não há razão plausível para isto, esta é a realidade.

Segundo o comunicado do Conselho de Ministros de 23 de Maio de 2024, "com a entrada em vigor desta proposta de lei, a partir de 2025, os jovens até aos 35 anos vão pagar um terço do IRS face ao que pagariam no regime geral". Qual a razão para esta barbaridade? O PS não tem razão em muitas coisas mas, neste caso concreto, acho que tem a razão toda porque a idade não pode nem deve ser um factor de benefício ou prejuízo em matéria de pagamento de IRS.

Será que Pedro Nuno Santos vai deixar passar o Orçamento? Será que Luís Montenegro quer mesmo eleições? Será que André Ventura, porque sabe que perderá muitos deputados em novas eleições, vai engolir o "irrevogável" tal como o fez no passado Paulo Portas e vai apoiar, a troco de nada, Luís Montenegro?

Tudo será possível, mas a verdade total, crua e transparente, é que o IRS jovem é mesmo muitíssimo injusto.

Manuel Morato Gomes, Senhora da Hora

O presidente da câmara e os que querem manter os sem-abrigo na rua

Em entrevista ao PÚBLICO (26/09/24), Carlos Moedas fez acusações a organizações/extrema-esquerda que apoiam pessoas que vivem sem-abrigo. Mais do que no conteúdo — “As pessoas em situação de sem-abrigo tornaram-se, para alguma extrema-esquerda, quase um negócio”, sendo o negócio “manter as pessoas nessa situação como arma política” —, as acusações são graves, pois o autarca não identifica quem assim procede e não as fundamenta, lançando um manto de suspeição sobre todas as organizações que procuram ajudar quem vive na rua.

As organizações que apoiam pessoas que vivem em situação de sem-abrigo são pelas suas acções e pelo seu testemunho, muitas vezes, incómodas para os poderes instalados. Dão voz a quem não a tem, na exigência dos seus direitos como cidadãos. Estas organizações orientam a sua acção pela defesa dos direitos humanos e por valores como a solidariedade e a tolerância. Dependem do trabalho voluntário de muitos cidadãos e do apoio financeiro de doadores, de associados e de serviços públicos com quem colaboram. Merecem respeito.

Pimenta na língua.

Fernando Vasco Marques, Sintra