FPÖ foi o partido mais votado no domingo, mas está longe da maioria no Parlamento e nenhum partido aceita o seu líder como chanceler. Atenções viram-se para o centro-direita e para o centro-esquerda.

Na ressaca da primeira vitória de sempre do Partido da Liberdade (FPÖ) em eleições legislativas na Áustria, realizadas no domingo, continua a não ser de todo claro que consiga liderar ou sequer fazer parte de um governo. Apesar de ter sido o mais votado, com 29%, o partido de extrema-direita, fundado por antigos nazis, elegeu apenas 58 dos 183 deputados do Conselho Nacional (Parlamento), longe dos 92 necessários para a maioria.