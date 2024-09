Israel ataca Beirute e lança operações “limitadas” na fronteira com o Líbano

O Exército israelita terá lançado esta segunda-feira operações limitadas contra o Hezbollah perto da fronteira entre o Líbano e Israel, prenunciando uma ofensiva terrestre de maior envergadura em território libanês, a que se seguiu um bombardeamento sobre a capital, Beirute.

“É esse o nosso entendimento”, disse o porta-voz do Departamento de Estado norte-americano, Matthew Miller, quando questionado numa conferência de imprensa se Israel tinha iniciado operações terrestres. “Fomos informados de que estão actualmente a conduzir operações limitadas contra as infra-estruturas do Hezbollah perto da fronteira”, disse.

Num sinal de que a entrada da tropa israelita no Líbano estaria iminente, o Exército libanês recuou cinco quilómetros das posições que mantinha ao longo da fronteira Sul do Líbano com Israel.

O Hezbollah emitiu uma nota esta noite, afirmando ter visado movimentos de tropas israelitas em localidades libanesas perto da fronteira.

Ao mesmo tempo, as Forças de Defesa de Israel (IDF) declararam uma área da fronteira com o Líbano como “zona militar fechada”, proibindo o acesso a pessoal civil, uma zona que inclui os municípios de Metula, Misgav Am e Kfar Giladi, muito próximos de uma área do lado libanês da fronteira que foi objecto de fortes bombardeamentos de artilharia durante o dia.

Um funcionário dos EUA, que falou sob condição de anonimato, disse à Reuters que o posicionamento das tropas israelitas sugeria a iminência de uma incursão terrestre.

Beirute foi entretanto alvo de novo ataque aéreos israelitas, pouco mais de 30 minutos depois de as IDF terem emitido ordens de evacuação para os residentes próximos do que disse serem edifícios que albergavam instalações do Hezbollah, em Dahieh, nos subúrbios sul da capital libanesa. Testemunhas ouvidas pela Reuters deram conta de enormes explosões consecutivas em vários pontos da cidade.