O homem das boas maneiras

Desta vez, talvez não cheguem a Rutte as suas boas maneiras, a experiência de negociador ou alguma facilidade em lidar com o anterior Presidente americano.

Em Julho de 2018, na mais tempestuosa e caótica cimeira da NATO do mandato de Donald Trump, o então Presidente dos EUA reservou praticamente todas as raras palavras simpáticas que proferiu nos dois dias dos trabalhos a um líder aliado em particular. Chama-se Mark Rutte e era primeiro-ministro dos Países Baixos. Foi no segundo dia dos trabalhos e o motivo dos seus elogios conta-se rapidamente.