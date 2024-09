Aplicação para telemóvel permite ver estacionamento disponível em Mangualde

A Câmara de Mangualde anunciou o lançamento da aplicação MOVMangualdeAPP que permite ver no telemóvel, em tempo real, quais os lugares de estacionamento que estão disponíveis no centro da cidade.

A MOVMangualdeAPP, que tem também outras funcionalidades, é uma das vertentes do projecto SmartParking (estacionamento inteligente), no âmbito do qual foram colocados sensores em cerca de 550 lugares, estando toda a informação reunida numa plataforma online.

O SmartParking representou um investimento de 319 mil euros e foi co-financiado em 85% pelo Feder, no âmbito das Smartcities, enquadrado no Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano da Cidade de Mangualde.

Segundo o presidente da Câmara de Mangualde, Marco Almeida, "a aplicação móvel é uma componente muito importante deste projecto, uma vez que, através da tecnologia, na palma da mão, será muito mais simples e fácil estacionar, revelando-se um forte contributo para a neutralidade carbónica". Além da aplicação, foram instalados cinco painéis de informação nas entradas da cidade de Mangualde.

Marco Almeida explicou que, "após uma fase de testes bem-sucedida, estes equipamentos informativos já se encontram operacionais e também mostram, em tempo real, as diversas zonas de estacionamento e a respectiva disponibilidade de lugares".

"O facto de sabermos, em tempo real, a disponibilidade de estacionamento, irá contribuir para a diminuição de tráfego na zona central da cidade, encurtar o tempo de deslocação entre lugares e vermos reduzida a emissão de CO2", considerou. No seu entender, "além disso, haverá ganhos para a saúde da população", uma vez que "será possível baixar os níveis de ansiedade e stress".

O projecto teve preocupações inclusivas, tendo sido colocados sensores em 22 lugares de mobilidade reduzida, que estão igualmente assinalados na aplicação móvel. Marco Almeida frisou que também o comércio tradicional não foi esquecido, uma vez que a preocupação da autarquia é que ele seja "cada vez mais dinâmico".

"Foram contemplados 28 lugares de cargas e descargas, equipados com sensores, que optimizam, em tempo real, a disponibilidade de estacionamento dos veículos que transaccionam mercadorias, um factor que realça o empreendedorismo e inovação do projecto", contou. De acordo com a autarquia, a implementação deste projecto não motivou alterações no número de zonas pagas, que se mantêm as mesmas.