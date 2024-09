Suga, membro dos BTS, multado por conduzir uma trotinete embriagado

Suga, membro do supergrupo BTS e estrela do K-pop, foi multado em 15 milhões de won (mais de 10 mil euros) por conduzir uma trotinete eléctrica embriagado. O Tribunal Distrital Ocidental de Seul emitiu a multa num julgamento sumário feito na semana passada, depois de o caso ter sido remetido para a acusação, soube-se nesta segunda-feira.

Em Agosto, o compositor e rapper pediu desculpa pelo incidente, classificando-o de “comportamento descuidado e errado”. A polícia revogou a licença de condução de Suga.

Suga conduzia a trotinete e tropeçou ao estacionar à noite, segundo a editora Big Hit Music, que faz parte da empresa de K-pop Hybe. A editora também confirmou que Suga não tinha passado no teste de alcoolémia efectuado pela polícia.

Desde que anunciaram uma pausa nos projectos do grupo, em Junho de 2022, os membros dos BTS prosseguiram a carreira a solo antes de iniciarem o serviço militar. Todos os homens sul-coreanos com idades compreendidas entre os 18 e os 28 anos devem cumprir o serviço militar durante cerca de dois anos, como parte dos esforços de protecção contra a Coreia do Norte, que possui armas nucleares.

Suga, de 31 anos, tem-se dedicado a trabalhos de serviço social, que faz parte do compromisso de serviço militar. O cantor conseguiu adiar a entrada no serviço militar até aos 30 anos graças à legislação que entrou em efeito em 2020, que prevê o adiamento para cidadãos que tenham recebido uma medalha do Governo sul-coreano. Os sete membros dos BTS —​ RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V e Jungkook —​ ​foram reconhecidos com a Ordem do Mérito Cultural em 2018.

O incidente de condução sob a influência de álcool é o mais recente exemplo de que os artistas de K-pop por vezes ficam aquém da imagem imaculada que tentam passar. O caso levou alguns fãs dos BTS, incomodados com o comportamento de Suga, a enviarem coroas de flores para junto da sede da Hybe, com mensagens a pedir-lhe que deixasse a banda.

As pessoas notificadas de julgamentos sumários podem requerer um julgamento regular no prazo de sete dias para contestar a decisão, pelo que a decisão sobre o caso de Suga ainda poderá ser alterada. A editora do artista não respondeu aos pedidos de comentário.