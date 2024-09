Rebel Wilson casou-se com Ramona Agruma na Sardenha

A actriz australiana Rebel Wilson casou-se com a companheira Ramona Agruma, neste fim-de-semana, na Sardenha, em Itália. A notícia foi avançada pela revista People e confirmada pelas noivas nesta segunda-feira através do Instagram. “Casadas”, anunciam na legenda da fotografia onde ambas posam com vestidos de noiva semelhantes e bouquets iguais.

O destino escolhido para o enlace está ligado à história do casal, que passou as primeiras férias em casal na Sardenha. Sem muitos detalhes divulgados para já sobre a festa, a actriz detalha na identificação da imagem que os vestidos de ambas com decote em barco são da conhecida marca espanhola Pronovias.

“Pensei que estava à procura de um príncipe da Disney, mas talvez o que eu realmente precisasse durante todo este tempo fosse de uma princesa da Disney”, escreveu Rebel Wilson no Instagram em Junho de 2022 na legenda da primeira fotografia ao lado da namorada. Então, justificou que demorou a assumir a relação por ter terminado o relacionamento recentemente com Jacob Busch. “Quis deliberadamente esforçar-me por sair com várias pessoas e ganhar experiência, o que sei que não é normal, mas ajudou-me muito a descobrir do que gostava e do que não gostava”, disse no podcast U Up?.

Alguns dias depois da primeira publicação ao lado da designer de moda, Rebel Wilson partilhou novamente algumas fotografias em Porto Cervo, na Sardenha, onde passaram as primeiras férias enquanto casal. Conheceram-se através de amigos em comum e falaram durante mais de um mês por telefone, antes de se encontrarem. “E foi uma forma muito boa de nos conhecermos. Foi um pouco à moda antiga nesse sentido ─ muito romântico”, declarou à People em 2022.

O relacionamento evoluiu e ficaram noivas no Dia de São Valentim de 2023. Foi Rebel Wilson a pedir a namorada em casamento e escolheu fazê-lo junto ao castelo da Bela Adormecida no parque de diversões Disneyland em Anaheim, na Califórnia. A actriz partilhou o momento no Instagram com uma fotografia onde surge ajoelhada a segurar uma caixa azul da Tiffany & Co. “Dissemos que sim”, anunciava.

Em Abril deste ano, Rebel Wilson publicou o livro de memórias, Rebel Rising, onde levantava o véu sobre o romance e descrevia o pedido de casamento em detalhe. “A Ramona vê as pétalas de rosa em tons pastel espalhadas pelo chão e as rosas nos vasos. Digo-lhe o quão especial ela é para mim. E depois ponho-me de joelhos e abro a caixa das alianças. Termino com: ‘Então, desta forma cliché, neste dia cliché, Ramona Agruma, queres casar-te comigo?' 'Sim', diz ela através das lágrimas que lhe correm pela cara”, escreveu.

As duas partilham uma filha, Royce Lillian, que nasceu em Novembro de 2022, via gestão de substituição. “Começamos a pensar noutra pessoa e não apenas em nós próprios. Antes eu pensava: 'Devia ir fazer uma massagem', mas agora só quero passar tempo com ela”, declarava Ramona Agruma, que detém a marca de roupa Lemon Limon, numa entrevista ao The Morning Show, onde partilhavam a boa-nova do nascimento da filha.

Rebel Wilson estreou neste mês o primeiro filme enquanto realizadora, The Deb, no Festival de Cinema de Toronto. A produção é um musical e conta a história de duas adolescentes que vão a um baile de debutantes.

O ano tem sido repleto de emoções com o livro de memórias a fazer manchetes pelas acusações de assédio por parte do actor Sacha Baron Cohen durante do filme Irmãos e Espiões, em 2016. Na biografia, a australiana, conhecida pelos papéis em Um Ritmo Perfeito ou As Vigaristas, recordava ainda que foi convidada para uma festa com drogas e uma orgia por um membro da família real britânica, em 2014.