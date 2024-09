Johnny Depp vestiu-se de Jack Sparrow para visitar crianças doentes em Espanha

A visita aconteceu durante o Festival de Cinema de San Sebastián e, enquanto conversou com as crianças, Depp nunca saiu da personagem.

Johnny Depp voltou a encarnar o pirata Jack Sparrow para visitar as crianças internadas no Hospital Universitario Donostia, em San Sebastián, no País Basco. A visita aconteceu na passada quinta-feira, 26 de Setembro, quando o actor estava na cidade para a 72.ª edição do Festival de Cinema de San Sebastián​, confirmou o hospital em comunicado no dia seguinte.

Depp conversou com crianças e as suas famílias nos serviços de pediatria e oncologia do hospital público para “ajudar a esquecer por alguns minutos as dificuldades por que estão a passar”, declara a instituição, citada pelo jornal 20minutos, que agradece à organização do festival por ter proporcionado o encontro.

Nas fotografias divulgadas pelo hospital nas redes sociais, vê-se Johnny Depp a usar os figurinos da personagem de Os Piratas das Caraíbas para posar nas fotografias com as crianças, com quem conversou sem pressa. O actor, dizem, nunca saiu da personagem do capitão Jack Sparrow enquanto esteve com os doentes.

Desde Osakidetza, y especialmente desde todo el personal del Hospital Universitario Donostia, nos gustaría trasmitir un agradecimiento infinito a Johnny Depp por su tiempo, su apoyo y su energía, así como a @sansebastianfes por haber facilitado esta visita #72SSIFF #osakidetza pic.twitter.com/878iZ9y89r — OSI Donostialdea ESI (@DonostiakoOsp) September 26, 2024

“Trouxe alegria aos pacientes, familiares e profissionais de saúde”, reforça o hospital. E agradecem: “Infinita gratidão a Johnny Depp pelo seu tempo, apoio e energia. Foi uma lufada de ar fresco para toda a fábrica.”

Não é a primeira vez que Depp veste a pele de Jack Sparrow, a que deu vida em cinco filmes entre 2003 e 2017, para visitar crianças internadas à volta do mundo ─ já o fez em Vancouver, no Canadá, em Paris, Londres e em Brisbane, na Austrália, diz o jornal El Diario Vasco.

Johnny Depp estava em San Sebastián para a estreia do filme Modi - Three days on the Wing of Madness, que acompanha 72 horas de vida do artista italiano Amedeo Modigliani enquanto foge à polícia. Uma história com que o actor se identifica particularmente. “Acho que todos nós já passámos por uma série de coisas, em última análise. Talvez algumas não se tenham transformado numa telenovela, televisionada, de facto”, declarou Depp na conferência de imprensa, referindo-se ao mediático julgamento por difamação contra Amber Heard, em 2022.