Globos de Ouro: nos prémios da SIC, as estrelas da concorrência também brilharam

Manuel Luís Goucha (TVI) é a personalidade do ano na área do entretenimento; Cândido Costa (Canal 11), a revelação do ano. Já a homenagem a Sara Tavares contou com Catarina Furtado (RTP).

O mundo do cinema, da moda, da música e, claro, da televisão voltou a reunir-se, na noite deste domingo, no Coliseu dos Recreios, Lisboa, para a gala dos Globos de Ouro, prémios organizados pela SIC e pela Caras, que voltaram a romper com as fronteiras da própria casa (ambas integram o universo do Grupo Impresa) para premiar o que melhor se faz também na concorrência, ao contrário do que se observava há uns anos.

A primeira surpresa da noite foi a personalidade do ano de entretenimento, prémio entregue a Manuel Luís Goucha, não obstante haver dois nomeados da SIC, César Mourão e João Baião. Os outros dois nomeados eram Cláudio Ramos (TVI) e Vasco Palmeirim (RTP). Também o prémio revelação celebrou o talento da concorrência: o antigo médio-direito Cândido Costa, que se destaca no Canal 11, com programas como Balneário Sagrado, e que foi uma das estrelas do programa da RTP Taskmaster. Os outros nomeados eram a cantautora Ana Lua Caiano, o influencer António Castro, a cantora Jüra e o actor Rui Pedro Silva.

@sicnoticiaspt "Há aqui uma mensagem subjacente a este Globo que torna a coisa um bocado especial aos 43 anos. Nunca é tarde para se ser Revelação. Seja em que área for, estamos sempre a tempo de nos renovarmos, de nos revigorarmos, de nos regenerarmos." "Se me tivessem dado isto no final da minha carreira, provavelmente teria sido penhorado", brincou Cândido Costa. Saiba mais em sicnoticias.pt #candidocosta #futebol #desporto #televisão #globosdeouro #sic #sicnoticias ? som original - SIC Notícias

Mas também os momentos de entretenimento do especial não recorreram à prata da casa. Antes, foram buscar As Três da Manhã da Rádio Renascença, Ana Galvão, Inês Lopes Gonçalves e Joana Marques, que fizeram o que sabem fazer melhor: criar momentos hilariantes, sem pouparem nada nem ninguém. Afinal, explicaram, estavam decididas: “Vamos fazer com que a nossa primeira participação nos Globos seja como a da Cristina Ferreira... a primeira e última!”

Depois, no momento de homenagear Sara Tavares, que morreu em Novembro do ano passado, coube à apresentadora da estação pública Catarina Furtado apresentar um momento musical que contou com Ana Moura, Dino Santiago, Mayra Andrade e Nuno Guerreiro. “A Sara Tavares começou o seu percurso no programa Chuva de Estrelas, aqui na SIC, apresentado por mim”, recordou, enaltecendo o legado da cantora: “O que nos deixou é de uma qualidade inquestionável, a Sara marca de muitas formas a nossa cultura. A mim, marca-me de uma maneira muito única.”

Foto sic.pt

Foto sic.pt

A personalidade do ano da moda, que tinha como nomeados Ana Duarte, Béhen - Joana Duarte, Constança Entrudo, Luís Pereira e a dupla Manuel Alves e José Manuel Gonçalves, seria outra oportunidade para tecer uma homenagem: o Globo foi para José Manuel Gonçalves, que o dedicou a Manuel Alves, que morreu em Maio.

Já no digital, o prémio personalidade do ano foi para Guilherme Geirinhas, deixando para trás Ana Garcia Martins (A Pipoca Mais Doce), Joana Marques, Mariana Cabral (Bumba na Fofinha) e Nuno Markl.

O humor voltou a premiar Ricardo Araújo Pereira, que aproveitou a oportunidade para deixar uma mensagem de apoio à conomeada Joana Marques, que está a ser processada pela banda Anjos em 1,2 milhões de euros: “[O humor] é a única [categoria] em que um dos nomeados pode ser processado por fazer o seu trabalho; uma pessoa não gosta de uma canção, não processa o cantor; acha que o vestido é esquisito, não põe o estilista em tribunal (e, às vezes, dava vontade)”. Os outros nomeados eram César Mourão, Guilherme Geirinhas e Herman José.

Foto As Três da Manhã Ana Galvão, Joana Marques e Inês Lopes Gonçalves sic.pt

O cinema de Canijo e a música de Carminho

No cinema, João Canijo foi um dos destaques da noite, graças a Mal Viver/Viver Mal, Urso de Prata em Berlim, que valeu a Anabela Moreira o prémio de melhor actriz de cinema (também por A Semente do Mal). Estava também nomeada Rita Blanco por Mal Viver/Viver Mal, além de Carla Maciel (Légua), Maria João Pinho (A Sibila) e Rita Cabaço (O Vento Assobiando nas Gruas). Além disso, Mal Viver/Viver Mal foi distinguido com o Globo de melhor filme, deixando para trás Baan, de Leonor Teles, Nação Valente, de Carlos Conceição, Nayola, de José Miguel Ribeiro, e Onde Fica Esta Rua ou Sem Antes nem Depois, de João Pedro Rodrigues e João Rui Guerra da Mata.

Já o galardão de melhor actor distinguiu Albano Jerónimo (O Pior Homem de Londres e The Nothingness Club), que concorria com João Arrais (Nação Valente), Pedro Inês (Índia), Rúbem Simões (Vadio) e Rui Morrison (Sombras Brancas).

Na categoria de música, Carminho venceu o prémio de melhor actuação, pelo espectáculo no Coliseu dos Recreios (estavam ainda nomeados Dillaz, Jorge Palma, Slow J e The Gift); Ana Lua Caiano conquistou o prémio de melhor canção com Deixem o morto morrer, à frente de Dores de crescimento, de Carolina de Deus e António Zambujo, Saudade, de Miguel Araújo e Os Quatro e Meia, Maria Joana, de Nuno Ribeiro com Mariza e Calema, e Tata, de Slow J. No prémio de melhor intérprete, foi distinguido Salvador Sobral (os nomeados contavam com Ana Lua Caiano, Carminho, Legendary Tigerman e Milhanas).

@sicnoticiaspt "Esta é uma noite feliz. Mas eu tenho a certeza de que seria uma noite muito mais feliz se viesse acompanhada de uma lei que, de facto, protegesse e defendesse as nossas mulheres de agressores. Quantas mais mulheres terão de morrer?", pergunta Sofia Ribeiro. Acompanhe os Globos de Ouro em sicnoticias.pt #violenciadomestica #cultura #portugal #sicnoticias #sic #globosdeouro #fy #fyp #foryou #foryoupage ? som original - SIC Notícias

O prémio mérito e excelência acabou por abrilhantar a categoria de música ao ser entregue a Paulo de Carvalho.

“Um abraço a todas as Joanas”

Se a noite foi brilhante, também houve tempo para chamar a atenção para problemas reais, como a violência doméstica. Sofia Ribeiro, nomeada pelo papel de Joana em Senhora do Mar, uma mulher que se vê obrigada a fugir do companheiro para escapar a uma vida de abusos, aproveitou o momento que subiu a palco para anunciar um dos prémios para pôr o dedo na ferida. “Esta é uma noite feliz, mas eu tenho a certeza que seria uma noite muito mais feliz se viesse acompanhada de uma lei que de facto protegesse e defendesse as nossas mulheres de agressores”, começou por dizer a actriz. “A violência doméstica, física e psicológica, não tem cor, não tem estrato social e já nem sequer tem idade. Eu pergunto: quantas mais mulheres terão que morrer? Um abraço a todas as Joanas deste país e deste mundo.”

Sofia Ribeiro acabaria por ver o prémio de melhor actriz de ficção fugir-lhe para Margarida Vila-Nova (Matilha), categoria na qual também estavam nomeadas Helena Caldeira (Rabo de Peixe), Inês Aires Pereira (Erro 404) e Márcia Breia (Lúcia, a Guardiã do Segredo). Foi também Matilha que deu o prémio de melhor actor de ficção a Afonso Pimentel (também por Rabo de Peixe), ultrapassando Albano Jerónimo (Rabo de Peixe), José Condessa (Rabo de Peixe), Paulo Pires (Codex 632) e Rodrigo Tomás (Rabo de Peixe).

O número de nomeações relacionadas com a série da Netflix parecia já denunciar o resultado do prémio de melhor projecto: venceu Rabo de Peixe, de Pandora da Cunha Telles, Augusto Fraga e Pablo Iraola. Outros nomeados eram Codex 632, Lúcia, a Guardiã do Segredo, Matilha e Senhora do Mar.

O teatro também foi celebrado, com o prémio de melhor actriz entregue a Marina Mota, por Bravo 2023! — estavam nomeadas Antónia Terrinha, por A Omissão da Família Coleman; Eduarda Arriaga (Girafas); Emília Silvestre (Longa Jornada para a Noite); e Maria Jorge (Remédio). Já o prémio de melhor actor foi para João Vicente (Girafas), que estava nomeado com João Pedro Vaz (Tempestade Ainda), João Reis (Longa Jornada para a Noite), Ricardo Aibéo (De Passagem) e Rúben Gomes (Remédio). E a melhor peça/espectáculo foi para De Passagem, de António Pires, que se distinguiu entre Blackface, de Marco Mendonça, Girafas, de Nuno Gonçalo Rodrigues, Longa Jornada para a Noite, de Ricardo Pais, e Tempestade Ainda, João Lourenço.