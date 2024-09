Filha de Kurt Cobain e Courtney Love é mãe pela primeira vez

Frances Bean Cobain acaba de ser mãe de um menino, Robin Walker Cobain Hawk, fruto do casamento com Riley Hawk.

Quando Kurt Cobain morreu, a filha ainda nem tinha 2 anos. Volvidas três dácadas, Frances Bean Cobain acaba de ser mãe do primeiro filho, anunciou a própria no Instagram. O bebé chama-se Robin Walker Cobain Hawk e é fruto da relação com Riley Hawk, filho da estrela do skateboarding Tony Hawk, com quem se casou em 2023.

“Bem-vindo ao mundo, és a criança mais linda. Amamos-te mais do que tudo”, escreveu Frances Bean Cobain no Instagram neste fim-de-semana, quando anunciava o nascimento do bebé a 17 de Setembro. Na publicação, a modelo partilha três fotografias do bebé e, nos comentários, o avô Tony Hawk celebra a boa nova. “O meu neto favorito”, comenta, com humor, já que é o primeiro neto do skateboarder.

É também o primeiro neto de Courtney Love e Kurt Cobain, que tiveram uma única filha. Frances, que é uma nepo baby (como são conhecidos os filhos das celebridades) já trabalhou como modelo e é artista visual. “Gostava de ter conhecido o meu pai. Gostaria de saber a cadência da sua voz, como é que ele gostava do seu café ou como seria ser aconchegada depois de uma história para dormir”, escreveu no Instagram em Abril quando se assinalou o 30.º aniversário da morte do vocalista dos Nirvana.

Na mesma publicação, desvendava que o pai lhe tinha escrito uma carta antes de nascer, onde se lia: “Onde quer que vás ou onde quer que eu vá, estarei sempre contigo.” Frances garante que sempre sentiu essa presença do pai na sua vida e deixou a mensagem a outros na mesma situação. “Qualquer pessoa se pergunta como teria sido viver ao lado das pessoas que perderam: hoje tenho-as nos meus pensamentos. O significado da nossa dor é o mesmo.”

A maternidade para Frances Bean Cobain poderá ser uma oportunidade de felicidade numa vida marcada pela instabilidade. Depois do suicídio de Cobain, foi separada da mãe por três vezes: primeiro, em 1992, quando Courtney Love admitiu que tinha usado heroína durante a gravidez; em 2003, após uma overdose da cantora; e, em 2009, por motivos não revelados.

A própria Frances já lidou com toxicodependência e alcoolismo, que admitiu em 2018, na sequência do divórcio com o músico Isaiah Silva. Está sóbria desde essa altura e casou-se com Hawk em Outubro de 2023, numa cerimónia oficializada por Michael Stipe, vocalista dos REM, que é seu padrinho.