Pastelaria Aloma tem o Melhor Pastel de Nata

A Pastelaria Aloma venceu o concurso O Melhor Pastel de Nata, cuja final decorreu esta tarde no Congresso de Cozinheiros, no Nirvana Studios, em Oeiras.

Fundada em 1943, a Pastelaria Aloma foi “a segunda pastelaria” a nascer no bairro de Campo de Ourique, em Lisboa, contavam à Fugas em 2012, após a primeira vitória no concurso. É Loja com História, e afamada, sobretudo, pelos pastéis de nata e bolos-rei.

Depois de vencer a competição em 2013 e 2015, a pastelaria octogenária foi regressando ao pódio noutros anos, e volta agora ao topo, com a eleição d'O Melhor Pastel de Nata no Congresso de Cozinha, esta segunda-feira, depois da prova cega final.

A Pastelaria Batalha, no Chiado, ficou em segundo lugar, e a Padaria da Né, situada na Damaia e vencedora da competição em 2021, conquistou a terceira posição. Em competição, estavam ainda a Confeitaria Glória (Amadora, primeiro lugar em 2023), O Pãozinho das Marias (Ericeira, terceiro no ano passado), o Altis Belém Hotel & Spa (Lisboa), o Bread & Friends (Lisboa), a Casa do Padeiro (Pontinha), a Castro – Atelier de Pasteis de Nata (Lisboa e Porto), a Nat'elier (Lisboa), o Pão da Ribeira (Lisbia), e a Pastelaria País dos Doces (Massamá).

Todos os estabelecimentos com fabrico próprio na Área Metropolitana de Lisboa podem concorrer, sendo que as três pastelarias que ficaram no pódio no ano anterior ficam automaticamente nomeadas no ano seguinte.

O júri, presidido por Virgílio Nogueiro Gomes, contou este ano com Diogo Lopes (chef de pastelaria do Ritz Four Seasons), Lara Figueiredo (chef de pastelaria do Penha Longa Resort), Joana Barrios (apresentadora e autora de livros de cozinha), João Pedro Gomes (investigador e professor na área da gastronomia), Catarina Amado (Edições do Gosto), Isabel Zibaia Rafael (blogger e autora de livros de cozinha), Cláudia Lima Carvalho (editora da secção Comer & Beber da Time Out Lisboa) e Domingos Soares Franco (enólogo).