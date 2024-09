Póvoa de Varzim, as fotografias da "cidade inclusiva"

A propósito da celebração do Dia Mundial do Turismo (27 de Setembro) — e da temática lançada pela Organização Mundial do Turismo que convida à reflexão sobre a relevância do sector como mola propulsora da sadia convivência entre os povos numa altura em que as tensões políticas parecem aumentar um pouco por todo o mundo —, o Posto de Turismo da Póvoa de Varzim organizou a exposição Esta cidade é para todos, patente até 31 de Outubro, no Posto de Turismo, na Praça Marquês de Pombal.

Contribuíram para esta mostra profissionais da área da fotografia bem como poveiros e visitantes que de alguma forma captaram momentos da vida da cidade — e que ajudaram a "alimentar" o primeiro ano de vida do perfil de Instagram do Turismo da Póvoa de Varzim, uma rede social que pretende, em todas as suas publicações, "ser uma montra da cidade inclusiva".

A exposição pode ser visitada de segunda a sexta-feira, das 9h às 13h e das 14h30 às 17h30.