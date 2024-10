Silêncio… que se vão ouvir novos talentos!

Em pleno coração da Casa da Música, notas da guitarra portuguesa, do piano e do acordeão vão encher a sala Suggia, pelas mãos de três jovens talentos notáveis do panorama nacional. Será já no dia 5 de Outubro, a final da 6.ª edição do Prémio Novos Talentos Ageas.

Esta sessão final é o culminar de uma série de 15 concertos organizados em 2023, sempre às terças-feiras, ao fim da tarde, em que diversos jovens músicos com idades até aos 35 anos puderam apresentar o seu talento – e ser avaliados pelo público da Casa da Música.

Mafalda Lemos (guitarra portuguesa), Sara Vaz (piano) e Sérgio Gladkyy (acordeão) foram os participantes com melhor classificação geral durante os concertos de apresentação, e que, por isso, sobem agora ao palco para disputar o Prémio da 6.ª edição.

Também na final será o público a decidir por votação, na sala, qual dos três músicos ganhará o Prémio Novos Talentos Ageas. O vencedor receberá um valor pecuniário de 5.000 euros, que se junta ao reconhecimento público e à oportunidade de ser parte integrante de iniciativas futuras organizadas ou apoiadas pelo Grupo Ageas Portugal, que tem na Cultura um dos seus principais pilares.

Reconhecer o potencial artístico

Numa parceria entre o Grupo Ageas Portugal e a Casa da Música, o Prémio Novos Talentos Ageas é uma iniciativa focada no lançamento e promoção de jovens talentos emergentes. Aberto a todos os géneros musicais, o Prémio distingue o “elevado potencial artístico” nas áreas da criação, interpretação e desempenho musical em palco.

Em cada edição, os vários concertos com os músicos em competição permitem que estes jovens talentos ganhem maior exposição junto do público. O formato aberto potencia a diversidade em palco: violas, guitarras, vozes, harpas – entre tantas outras possibilidades – podem ter lugar na disputa do Prémio. O que mais importa não é o instrumento, mas sim a qualidade do projecto artístico. Podem concorrer ao prémio jovens músicos até 35 anos, com nacionalidade ou residência em Portugal. O Prémio Novos Talentos Ageas teve o seu ano de estreia em 2017 e, desde então, já foram dinamizadas seis edições do Prémio que promove jovens talentos emergentes (com uma pausa em 2020 devido à pandemia).

Os três finalistas

Na final do Prémio Novos Talentos Ageas, de 5 de Outubro, cruzam-se diferentes percursos. Sara Vaz, ao piano, é natural do Porto e tem no “Com Histórias” o seu mais recente projecto discográfico, com obras inéditas de António Victorino D’Almeida. Também com berço Invicta, Mafalda Lemos é das poucas mulheres intérpretes de guitarra portuguesa em Portugal, instrumento que abraçou desde os 9 anos. Tem privilegiado, actualmente, a criação própria, com temas como “Senso Incomum” e “O Silêncio das Andorinhas”. Já Sérgio Gladkyy, no acordeão, nasceu na Ucrânia e chegou a Portugal ainda muito novo, para viver no Algarve. No seu percurso musical, já conquistou o primeiro prémio na Categoria Acordeão da 35.ª edição do concurso PJM – Prémios Jovens Músicos.