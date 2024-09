China: indicadores económicos apontam para necessidade de mais estímulos

Uma semana depois de o banco central chinês ter lançado o pacote de estímulos mais agressivo desde o início da pandemia, a economia chinesa voltou a mostrar, nos indicadores divulgados sobre o ritmo de actividade na indústria e nos serviços, sinais de fraqueza que podem vir a exigir o lançamento de novas medidas pelas autoridades, se estas quiserem garantir a concretização dos seus objectivos de crescimento.

De acordo com os dados da actividade na indústria e nos serviços publicados esta segunda-feira pelas autoridades estatísticas chinesas, os dois sectores continuaram, durante o mês de Setembro, numa fase de contracção. O indicador PMI até subiu ligeiramente, de 49,1 pontos em Agosto para 49,8 pontos em Setembro, mas manteve-se, pelo quinto mês consecutivo, abaixo dos 50 pontos, o que significa uma contracção.

Estes indicadores vêm confirmar a dificuldade que a economia chinesa revela actualmente em regressar a taxas de crescimento mais elevadas, algo que está a colocar o país em risco de, não só não cumprir a meta das autoridades de um crescimento de 5% este ano, como também de entrar numa espiral deflacionista prolongada.

É por isso que, neste momento, se assiste em Pequim a uma tentativa de, com o lançamento de pacotes de estímulo significativo, estimular a procura interna.

Na semana passada, o banco central chinês apresentou um conjunto de medidas que incluiu descidas de taxas de juro e incentivos à concessão de crédito por parte dos bancos, avançando com a política monetária mais expansionista desde o início da pandemia de covid-19 e prometendo que pode ir ainda mais longe nos próximos meses.

Os mercados reagiram a estas medidas positivamente, com subidas nos principais índices bolsistas. No entanto, só o apoio do banco central pode não ser suficiente, e os dados publicados esta segunda-feira comprovam-no.

A expectativa generalizada nos analistas é a de que uma política orçamental mais expansionista tenha também de entrar em cena. Vários órgãos de comunicação social avançaram que Pequim está a preparar uma emissão extraordinária de dívida pública de dois biliões de yuans (o equivalente a cerca de 260 mil milhões de euros) para financiar a concessão de subsídios ao consumo e ajudar os governos locais e regionais a fazer face aos seus compromissos.