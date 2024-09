Algarve teve mais turistas portugueses hospedados em Agosto

O número total de dormidas no país bateu um novo máximo histórico, chegando aos 10,5 milhões, mais 3,8% do que em Agosto de 2023, de acordo com o INE.

No passado mês de Agosto o Algarve contou com 269.255 hóspedes residentes em Portugal, o que representa uma subida de 7,6% face a idêntico período de 2023, de acordo com os dados da actividade turística divulgados esta segunda-feira pelo INE.

Esta recuperação ocorre depois da descida registada em Julho (-5,7% em termos homólogos) e da queda de Agosto do ano passado, período em que houve menos 9,7% turistas nacionais em relação ao mesmo mês de 2022.

O número total de hóspedes no Algarve em Agosto chegou aos 747 mil, graças ao forte contributo dado pelos estrangeiros (que subiram 1,6%). Em termos gerais, o Algarve foi a terceira região com mais hóspedes no mês em análise, depois do Norte (889 mil) e da Grande Lisboa (842 mil).

Ao todo, Portugal registou 3,8 milhões de hóspedes em Agosto (o INE não contabiliza as unidades de alojamento local com menos de 10 camas), mais 5,9% do que em idêntico período de 2023.

Dormidas com novo máximo

O número de dormidas também subiu, tendo batido um novo máximo histórico: 10,5 milhões, 3,8% acima de Agosto de 2023. O mercado britânico manteve-se no topo da tabela, com uma quota de 17,1% do total das dormidas de não-residentes, seguido pelo espanhol.

“Em Agosto, todas as regiões registaram crescimentos nas dormidas, com excepção da Madeira (menos 0,3%)". Os maiores aumentos foram na Península de Setúbal (8,1%) e nos Açores (7,5%), "sendo mais modestos no Algarve (1,1%) e no Oeste e Vale do Tejo (1,6%)”, refere o INE.

Já a estada média nos estabelecimentos de alojamento turístico, que foi de 2,8 noites, registou uma descida de 2% (mais 0,9% em Julho). “Este indicador apenas registou aumentos no Alentejo (2,3%), no Oeste e Vale do Tejo (0,7%) e na Península de Setúbal (0,3%), tendo-se verificado os maiores decréscimos na Madeira (-3,9%), na Grande Lisboa (-2,7%) e no Algarve (-2,5%).

“Os valores mais elevados deste indicador continuaram a observar-se na Madeira (4,8 noites) e no Algarve (4,3 noites)”, acrescenta o INE.