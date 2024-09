Samu, um gigante de alto rendimento no FC Porto

Do Centro Deportivo Antonio Puerta, casa do modesto AD Nervión, até ao Estádio Ramón Sánchez Pizjuán, sede do todo-poderoso Sevilha, são cerca de 15 minutos a pé. Mas ninguém no clube “rojiblanco” se interessou muito por um jovem avançado que impressionava pela estatura e pelos golos que ia marcando em barda nos juniores do emblema vizinho, a competir nos campeonatos da Andaluzia. Quando o Granada contratou Samu Omorodion, em 2021, a curiosidade cresceu de tom. Daí até ao vínculo com o Atlético Madrid, ao brilharete no Alavés e à afirmação meteórica no FC Porto foi uma daquelas passadas largas que o caracterizam.

