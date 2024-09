Dikembe Mutombo, “crónico” all-star da NBA, morreu aos 58 anos

Poste que brilhou na melhor Liga de basquetebol do mundo durante quase duas décadas não resistiu a um tumor no cérebro.

O antigo basquetebolista congolês Dikembe Mutombo morreu aos 58 anos, vítima de um tumor no cérebro. A notícia foi avançada nesta segunda-feira pela NBA, espaço competitivo no qual o poste deixou marca ao longo de quase duas décadas.

"Dikembe Mutombo era simplesmente maior do que a vida. No campo, foi um dos maiores bloqueadores de lançamentos e jogadores defensivos da história da NBA. Fora do campo, dedicou-se de corpo e alma a ajudar os outros", afirmou o comissário da NBA, Adam Silver, num comunicado.

Adorado pelos adeptos, o poste congolês foi oito vezes seleccionado para o jogo All-Star da NBA, usando a sua enorme estatura (2,18m) para dominar as tabelas e se tornar num dos mais temíveis bloqueadores da Liga, ganhando quatro vezes o prémio de jogador defensivo do ano.

A empatia que Mutombo gerava e a abertura que mostrava fizeram dele um favorito dos adeptos, tendo jogado 18 épocas (entre 1991 e 2009) em seis equipas diferentes da NBA (Denver Nuggets, Atlanta Hawks, Philadelphia 76ers, New Jersey Nets, New York Knicks. Houston Rockets), com uma média de 9,8 pontos e 10,3 ressaltos por jogo. De resto, chegou duas vezes às finais da NBA.

Depois de se ter retirado, em 2009, tornou-se o primeiro embaixador mundial da NBA e ajudou a promover o desporto em África. "Ele adorava o que o jogo de basquetebol podia fazer para ter um impacto positivo nas comunidades, especialmente na sua terra natal, a República Democrática do Congo, e em todo o continente africano", afirmou Silver.

"Ao longo dos anos, esteve sempre presente nos eventos da NBA, com o seu sorriso contagiante, a sua voz grave e o seu abanar de dedos característico, que o tornou querido pelos fãs de basquetebol de todas as gerações", concluiu.