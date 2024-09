Benfica ganha derby e descola do Sporting na Liga feminina

O Benfica impôs-se nesta segunda-feira no Estádio de Alvalade, na 4.ª jornada da Liga feminina de futebol, e consolidou a liderança da prova. No derby diante do Sporting, o segundo da temporada, as "encarnadas" venceram por 0-2 e têm agora seis pontos de vantagem sobre as rivais, mas com mais um jogo disputado.

Há pouco mais de um mês, o Sporting bateu o Benfica na final da Supertaça, por 2-1, e conquistou o troféu. Este primeiro derby do campeonato 2024-25 surgiu no final de uma semana em que as duas equipas estiveram envolvidas na pré-eliminatória da Liga dos Campeões e em que as "leoas" poderiam alcançar as rivais na classificação.

Num jogo equilibrado, o Benfica colocou-se em vantagem com um golo da espanhola Martin-Prieto, goleadora de serviço, graças a u bom pormenor técnico a que se seguiu uma finalização cirúrgica, aos 34'.

O Sporting tentou reagir, enviou uma bola ao poste na sequência de um livre indirecto e ainda viu um golo, de Telma Encarnação, anulado por fora-de-jogo. Não conseguiu igualar e viu o rival ampliar a vantagem no arranque da segunda parte, numa transição ofensiva em que Nycole Raysla correu metade do campo para finalizar com classe (48').

A partir daí, as "leoas" passaram a apostar mais no ataque à profundidade, ainda criaram um par de ocasiões de perigo (com Ana Capeta à cabeça) mas não conseguiram evitar o desaire, ficando agora a seis pontos do rival, que lidera a classificação, 12. O Sp. Braga é segundo, com nove.