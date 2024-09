Morreu Kris Kristofferson, actor “de cineastas” e ícone da country

Cantor e compositor de sucesso nos anos 1970, mas também o actor que encarnou o icónico fora-da-lei Billy the Kid no filme Duelo na Poeira (1973), de Sam Peckinpah, Kris Kristofferson “morreu pacificamente” este sábado em sua casa, em Maiu, no Havai, informou a família na noite de domingo.

“Fomos todos muito abençoados pelo tempo que passámos com ele”, lê-se na declaração da família, assinada pela sua mulher, Lisa, pelos oito filhos e pelos sete netos. “Obrigado por o amarem durante todos estes anos; quando virem um arco-íris, saibam que ele está a sorrir para todos nós.”

Barbra Streisand, com quem Kris Kristofferson contracenou no remake de Nasce Uma Estrela, em 1976 – papel que lhe valeu um Globo de Ouro –, homenageou o colega “encantador e especial” no Instagram. “Foi uma alegria vê-lo receber o reconhecimento e o amor que tanto merecia”, escreveu. Dolly Parton, instituição da música country que fez duetos com Kristofferson em canções como From here to the moon and back, deixou-lhe também algumas palavras. “Que grande perda. Que grande escritor. Que grande actor. Que grande amigo. Vou amar-te sempre.”

Nascido no Texas em 1936, Kristofferson licenciou-se em literatura inglesa, o que viria a reflectir-se na desenvoltura e na sensibilidade com que escrevia canções. Recebeu uma bolsa de estudos da Rhodes da universidade de Oxford, dedicando os seus estudos ao poeta William Blake. Queria ser romancista, mas acabou por virar cantor e compositor, "transformando as letras em literatura", "elevando o ofício a uma forma de arte americana legítima, como poucos haviam feito antes", escreve a revista americana Rolling Stone no obituário sobre o artista.

Impulsionado pela cena rock’n’roll que florescia nos anos 1960, começou a aventurar-se na música, ao mesmo tempo que se alistou no exército dos Estados Unidos e foi piloto de helicópteros. Nesse período escreveu Viet Nam blues, canção pró-Guerra do Vietname, posição que viria a mudar mais tarde. O músico deixou as forças armadas em 1965 e instalou-se em Nashville, então o epicentro da música country.

Inicialmente, o seu percurso a solo não foi bem-sucedido. Conseguiu, contudo, chamar a atenção de Johnny Cash: aterrou um helicóptero da Guarda Nacional em sua casa, entregando-lhe em mãos uma cassete com músicas autorais. Cash acabaria por gravar Sunday mornin' comin' down, que chegou ao topo das tabelas em 1970, arrecadando o prémio de canção do ano da Country Music Association.

Foto BETTMANN/GETTY IMAGES

Nesse ano, Kristofferson gravou o primeiro dos 18 álbuns de estúdio que viria a lançar durante a sua carreira. Namorou brevemente com Janis Joplin, que gravou a sua canção Me and Bobby McGee, êxito do seu álbum póstumo Pearl (1971).

Foi na década de 1970 que começou a trabalhar como actor. O primeiro papel foi em The Last Movie (1971), de Dennis Hopper. Contracenou com Ellen Burstyn em Alice Já Não Mora Aqui (1974) de Martin Scorsese e com Burt Reynolds na comédia-drama Semi-Tough (1977). Nasce Uma Estrela (1976) foi o seu ponto alto em Hollywood.

Depois de um período mais discreto no cinema, voltou aos holofotes em 1996 com Lone Star – Um Corpo no Deserto, de John Sayles, um neo-western protagonizado por Chris Cooper Matthew McConaughey. Participou depois nos três filmes da série Blade, baseados na personagem homónima da Marvel e dirigidos, respectivamente, por Stephen Norrington, Guillermo del Toro e Goyer. O seu último papel foi em Blaze (2018), de Ethan Hawke.

Na música, na década de 1980, Kris Kristofferson aliou-se a Johnny Cash, Willie Nelson e Waylon Jennings para criar o supergrupo de country The Highwaymen.