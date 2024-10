Galiza e José Afonso: uma história de amor lembrada no Maré

José Afonso compôs Grândola, vila morena na viagem de carro de regresso da localidade alentejana, após a actuação na Sociedade Musical Fraternidade Operária Grandolense, em 1964, onde actuara com Carlos Paredes. Gravou o tema nos arredores de Paris, sete anos mais tarde, no mítico estúdio Château d’Hérouville, sob a direcção musical de José Mário Branco, que imaginou o ambiente sonoro dado pelos passos dos trabalhadores regressados do campo alentejano, simulando-os de madrugada na gravilha à entrada dos estúdios. Mas foi em Santiago de Compostela que, a 10 de Maio de 1972, José Afonso interpretou o tema pela primeira vez ao vivo, num histórico concerto no Burgo das Nacións. Hoje, o local tem um mural de homenagem ao cantautor português, lembrando a intensa amizade com o músico local Benedicto García Villar, um dos principais rostos do colectivo Voces Ceibes. É uma marca visível da forte ligação que une o cantor à Galiza (onde existe inclusivamente, desde 2009, um parque público baptizado com o seu nome).

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt