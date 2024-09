Ondas de som, luz e vapor molham o palco do Rivoli

Dirigido pela coreógrafa chilena Javiera Peón-Veiga, Hammam é um projeto de investigação sensorial sobre a experiência dos corpos em relação com o vapor de água, as ondas e vibrações sonoras.

O hammam, também conhecido como banho turco, radica nas termas romanas e gregas das civilizações antigas, tendo-se popularizando depois, da Turquia a Marrocos, como prática de limpeza e purificação do corpo num sentido amplo, e tornando-se uma atracção turística para o visitante que quer mergulhar na experiência do spa tradicional. Noutros contextos da Mesoamérica, esse ritual de cuidado é acompanhado por cânticos, tambores e rezas de indução a um estado de percepção mais sensível, de autognose. Também em países europeus frios a sudação através do ar seco numa casinha de madeira se tornou uma prática social, que deu nome à oficina realizada paralelamente à apresentação do espectáculo que Javiera Peón-Veiga trouxe ao Teatro Municipal do Porto (TMP): Löyly, o vapor sublimado na palavra finlandesa.