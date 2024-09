Presidente da República e primeiro-ministro visitam juntos áreas afectadas pelos incêndios

Marcelo Rebelo de Sousa e Luís Montenegro deslocam-se esta segunda-feira à região norte e centro do país.

O Presidente da República e o primeiro-ministro vão visitar juntos, esta segunda-feira, 30 de Setembro, de manhã, algumas das zonas afectadas pelos incêndios do norte e centro do país, parando em Baião, Vila Pouca de Aguiar e Sever do Vouga.

Em notas à imprensa enviadas pela Presidência da República e pelo gabinete do primeiro-ministro, indica-se que Marcelo Rebelo de Sousa e Luís Montenegro estarão acompanhados pelo ministro-adjunto e da Coesão Territorial, Manuel Castro Almeida, da Ministra da Administração Interna, Margarida Blasco, e do secretário de Estado da Protecção Civil, Paulo Ribeiro.

A comitiva sobrevoará as áreas ardidas de helicóptero e parará em Baião (distrito do Porto), Vila Pouca de Aguiar (distrito de Vila Real) e Sever do Vouga (distrito de Aveiro).

Os incêndios que afectaram a região norte e centro do país fizeram oito mortos e provocaram avultados estragos. Primeiras habitações foram afectadas, bem como empresas situadas nas zonas afectadas pelas chamas.

Três bombeiros da corporação de Vila Nova de Oliveirinha, em Tábua, morreram quando se deslocavam para o combate a um incêndio naquele concelho do distrito de Coimbra, que decretou três dias de luto municipal. O veículo em que seguiam foi engolido pelas chamas. Um outro bombeiro morreu de doença súbita, durante a pausa para a refeição após o combate ao incêndio da parte da manhã em Oliveira de Azeméis.