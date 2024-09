Pedro Nuno faz finca-pé e responde a Marcelo: “Prefiro perder eleições do que abdicar das nossas convicções”

No encerramento do congresso do PS-Açores, o líder socialista reagiu à pressão do Presidente da República para que o OE2025 seja viabilizado, reiterando críticas ao IRC e IRS propostos pelo Governo.

Marcelo Rebelo de Sousa pediu um “esforço” ao PS para viabilizar o Orçamento do Estado para 2025 (OE2025), lembrando que o partido “não é governo” e, na resposta, Pedro Nuno Santos mostrou-se intransigente, dizendo preferir “perder eleições” do que “abdicar das convicções”.

“Eu prefiro, para ser claro e frontal com todos vós, perder eleições a defender as nossas convicções e aquilo que achamos que é o melhor para o país do que abdicar das nossas convicções para evitar eleições com medo de as perder”, atirou o secretário-geral socialista, na parte final do seu discurso na sessão de encerramento do congresso do PS-Açores, que termina este domingo, em Ponta Delgada. Na sexta-feira, no encontro realizado em São Bento com o primeiro-ministro, Pedro Nuno Santos vincou que o PS não viabilizará um OE2025 se o Governo não deixar cair o IRC e o IRS Jovem.

Luís Montenegro considerou a posição socialista de "radical e inflexível", mas prometeu apresentar ao PS, na próxima semana, uma contraproposta para "aproximar posições". Até aqui, o entendimento do executivo é o de que prescindir por completo do IRC e do IRS Jovem seria desvirtuar o Programa do Governo, pelo que insiste em dizer-se disponível para negociar com os socialistas uma "modelação" daquelas medidas, cenário liminarmente afastado pelo PS.

Num longo discurso, Pedro Nuno Santos voltou a desfiar os argumentos que justificam que o PS considere inaceitáveis os novos regimes de IRC e IRS Jovem pretendidos pelo Governo da AD. O líder socialista insistiu na ineficácia destas medidas, em particular do IRS Jovem, defendendo a bondade das medidas que o PS apresentou ao primeiro-ministro enquanto políticas alternativas a seguir com recurso ao custo orçamental que aquelas medidas fiscais representariam.

Mas mais do que os argumentos políticos e técnicos elencados, o essencial do discurso consistiu na resposta dada a Marcelo Rebelo de Sousa, que neste sábado falou à RTP para pedir flexibilidade a Luís Montenegro e Pedro Nuno Santos e os pressionar no sentido de privilegiarem o "interesse nacional" e, com isso, evitar que seja o Chega a "mandar" e a assumir uma posição" chave" quanto à decisão sobre se o país entra numa "crise política" contra a qual o Presidente vem alertando.

O secretário-geral socialista, que em várias ocasiões já rechaçou a pressão exercida sobre o PS a partir de Belém, falava no mesmo palco onde estava o líder dos socialistas açorianos, Francisco César, que neste domingo, em entrevista ao PÚBLICO, defendeu que “o Presidente não deve interferir neste processo” de negociação do Orçamento.

"Um Presidente, o papel que deve ter, é o de facilitar os processos e não o de condicionar nenhum actor político num processo negocial. Há alturas em que o silêncio é de ouro", afirmou ainda o também dirigente nacional e vice-presidente da bancada parlamentar socialista.

Já este domingo, também a coordenadora do Bloco de Esquerda, Mariana Mortágua, criticou as declarações de Marcelo, cujo "único efeito que têm é condicionar e contorcer a democracia".